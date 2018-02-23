Уникальное видео: болельщик снял «золотой» финиш Домрачевой 5 23.02.2018, 8:53

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Житель Мозыря отправился в путешествие ряди редких кадров.

Даниэль родом из Мозыря. Живет и работает в Эмиратах. По работе прилетел в Сеул всего на 35 часов. Но так совпало, что в это же время в Пхенчхане проходила женская эстафета по биатлону. Белорус сел на поезд и поехал в другой регион, чтобы, как оказалось, причаститься к самой неожиданной нашей медали, а заодно снять видео на память, пишет onliner.by.

— Стал смотреть в сети билеты. Онлайн показывало, что доступны только дорогие — за $100. Но я часто бываю на больших событиях, так что знаю: всегда надо идти на кассу. Там я купил билет за $20.

Мужчина признается, что ожидал увидеть намного больше белорусских болельщиков.

— По сути, поддержку нашей команды составляют телевизионщики. Это ребята в одинаковых длинных пуховиках, различить которых можно только по микрофонам. Помимо них я заметил всего семь белорусских болельщиков.

В ходе осмотра Даниэль обратил внимание на большой флаг.

— Мужчина сказал, что зовут его Дима. Мы разговорились, познакомились. Оказалось, живет в Южной Корее уже семь лет. Работает инженером в одной из корпораций мирового уровня. Семья, жена, маленький ребенок. Вот вырвался в Пхенчхан на машине, чтобы поболеть. Флаг ему семь лет назад по приезде вручил посол Беларуси в Корее. Дима рассказал, что на все 50 миллионов жителей Южной Кореи всего 20—30 человек нашей диаспоры.

Этот флаг после передали Домрачевой перед финишем.

— Мы купили стоячие боковые билеты. Но спокойно пришли на самые удобные. Там просто ничего не проверяют. На дорогих центральных трибунах, насколько я понял, продажи очень маленькие. А на других полно южнокорейских школьников.

Белорусы остались после соревнований, чтобы посмотреть на биатлонисток поближе.

— Ожидали, когда Домрачева сдаст свою винтовку и пройдет через микст-зону. Впервые видел Дарью с такого расстояния. Она 45 минут давала интервью. Показалась замученной, но улыбалась, ну и отработала до последнего вопроса. Естественно, я на эмоциях от победы и увиденного. Однако, безусловно, Домрачева — величина. А главное впечатление от всех наших девушек: они такие маленькие и хрупкие, но выдают такие скорости!