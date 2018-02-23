Вадим Саранчуков: К празднованию 100-летия БНР готовятся по всей стране 23.02.2018, 8:59

Вадим Саранчуков

Оргкомитеты созданы во всех областных и крупных районных центрах.

Гомельский облисполком прислал ответ на предложение гомельских организаций БНФ об украшение Гомеля и других городов области праздничными растяжками и плакатами по случаю столетия Белорусской Народной Республики.

В ответе чиновники пишут, что предложение патриотов о праздновании даты 25 марта «принято к сведению» и отмечают, что «дата провозглашения Белорусской Народной Республики не является государственным праздником, которые определены по указу, и не предполагает масштабных мероприятий», сообщает «Радыё Рацыя».

Обращение Гомельской областной и Гомельской городской организаций Партии БНФ было направлено властям по решению городского оргкомитета по празднованию юбилея БНР, который создан с участием широкого круга демократических организаций Гомельщины.

Заместитель председателя Партии БНФ Вадим Саранчуков прокомментировал пресс-службе Партии БНФ ответ гомельских властей:

- Ответ двусмысленный - его можно толковать и так, и так. Видно, что местные власти не в состоянии сформулировать официальную идеологическую линию в этом вопросе: с одной стороны, государственные газеты и университеты проводят круглые столы и конференции по случаю юбилея БНР, с другой стороны - четкой идеологической отмашки вертикаль не получила. Если в Минске появятся праздничные украшения или растяжки к столетию БНР - скоро они появятся и в Гомеле, и в других городах.

Оргкомитеты по празднованию столетия БНР возникли во всех областных центрах, и в некоторых других городах, например, в Слониме, в Лиде. Эти региональные оргкомитеты, также как и Национальный оргкомитет во главе с академиком Горцеким, выбрали путь диалога с властями, пытаясь довести до них важность славного юбилея белорусской независимости для всех белорусов, независимо от их политических убеждений

Но мы видим, что в регионах власти относятся к предложениям о диалоге с предостережением. Этот ответ Гомельского облисполкома, также как и ранее полученный ответ Гродненского горисполкома, свидетельствуют: пока не будет достигнуто конструктивной договоренности относительно проведения праздничного мероприятия в Минске, местные власти воздержатся от того, чтобы присоединиться к празднованию. К сожалению, это свидетельствует о несамостоятельности местных властей в Беларуси, - сказал заместитель председателя Партии БНФ Вадим Саранчуков.