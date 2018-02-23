Нас все время отвлекают на сюжеты 3 Виктор Шендерович

23.02.2018, 16:36

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Виктор Шендерович

Фото: inforesist.org

Дорогие зрители цирка, не смотрите на яркий платок, которым машут фокусники!

Мы знаем уровень этой популярности; это одни и те же люди.

Люди, которые голосуют за Сталина — это одни и те же люди, они отмороженные. Они перевоспитанию не поддаются. В электоральном смысле этим можно пренебречь, потому что никакой угрозы второго тура от Грудинина не будет. Никакой угрозы для будущей власти – очередной, до уже четверти века путинской — не будет от Грудинина.

Дальше – подробности. И — дальше некоторая цирковая технология. Дорогие зрители цирка, не смотрите на яркий платок, которым машут по широкому кругу фокусники! Фокус происходит где-то в другом месте. У тихой мышки ассистентки, за спиной, у кулис, в другой руке… Ярким платком машут, чтобы вы разинули варежку и смотрели за этим ярким платком. Этот яркий платок — так называемый предвыборная кампания, и нас все время отвлекают на сюжеты.

Ой, Грудинин, Собчак, Явлинский! Смотрите, у нас же выбор! Смотрите, какая борьба идет. Кто придет вторым? Кто наберет три процента, а кто четыре? Это чрезвычайно важно!

Гораздо менее важно, конечно, чем то, что эти выборы вообще нелегитимны. Путина там не может быть вообще, потому что не может быть никогда. Что это все нелегитимно с самого начала. Что нет никаких выборов, когда главный политический противник не допущен. Не задаются эти вопросы.

Отвлекают этим ярким платком. Я отказываюсь обсуждать вместе с тобой или с кем-то другим, каким образом крутится в воздухе этот яркий платок. Отвлекающий от главного – от простого фокуса, который сейчас происходит. Нам предстоит очередная…

Захват и удержание власти, статья 278-я. Это я тоже не в первый раз повторяю. До 20 лет лишения свободы. Особо тяжкое государственное преступление.

Виктор Шендерович, «Эхо Москвы»