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В январе зарплаты белорусов существенно снизились

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  • 23.02.2018, 22:17
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Фото: tut.by

Согласно официальной статистике, белорусы стали получать на 136,3 рубля меньше, чем в декабре 2017 года.

В январе зарплаты белорусов существенно снизились.

Средняя зарплата составила 859 рублей, сообщает Национальный статистический комитет.

Это на 136,3 рубля меньше, чем в декабре 2017-го.

Согласно государственной статистике, в конце прошлого года средняя зарплата составляла 495 долларов (995,3 рубля), то в этом году — $432.


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