В январе зарплаты белорусов существенно снизились2
- 23.02.2018, 22:17
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Согласно официальной статистике, белорусы стали получать на 136,3 рубля меньше, чем в декабре 2017 года.
В январе зарплаты белорусов существенно снизились.
Средняя зарплата составила 859 рублей, сообщает Национальный статистический комитет.
Это на 136,3 рубля меньше, чем в декабре 2017-го.
Согласно государственной статистике, в конце прошлого года средняя зарплата составляла 495 долларов (995,3 рубля), то в этом году — $432.