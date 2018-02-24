Пенсионная «ловушка» коснется каждого 24.02.2018, 8:13

Но и победа над системой будет общей для всех.

Независимый профсоюз РЭП провел социальный опрос об отношении белорусов к пенсионной реформе. 60% респондентов заявили, что они готовы в той или иной форме высказывать свое недовольство пенсионной системой.

Но что больше всего возмущает белорусов? На этот вопрос Charter97.org отвечает представитель РЭП по Брестской области Зинаида Михнюк:

- Больше всего людей возмущает то, что из страхового стажа убрали отпуск по уходу за ребенком, службу в армии и учебу.

Я лично проводила опросы в «столице Полесья» Пинске. Люди отвечали охотно: было видно, что у них «накипело». Отвечали даже те, кто на госслужбе, даже сотрудники МЧС. Видно, что проблема коснулась всех.

Приятно видеть, что у белорусов не осталось страха. Реагируют жестко, высказываются откровенно, никто не прячется за спины других. Люди всех возрастов и разных профессий однозначно против пенсионной «реформы». Многие не стеснились в выражениях. Говорили о том, что у власти какое-то «раздвоение личности»: то им детей рожай, как требовал Лукашенко, то из-за этого оставляют без пенсии.

Во время одного из опросов в Пинске на улице Советской я встретила съемочную группу БТ. Подошла к ним и сказала: вы, конечно, этого не покажете, но как можно так обманывать людей? Вы что, напоили тех, кто в вашей передаче когда говорил, что одобряет подписанное Лукашенко повышение пенсионного возраста? Таких людей просто нет в Беларуси!

- Какие истории из рассказанных людьми вам запомнились больше всего?

- Да вот прямо на соседней со мной улице ко мне, как к представителю профсоюза РЭП по области, обратилась женщина, которая вырастила двоих прекрасных сыновей. Если бы отпуск по уходу за ребенком входил в стаж, то она бы получала пенсию. А так получилось, что последние пять лет она проработала руководителем фирмы, которая недоплатила в ФСЗН. В итоге ей ответили: приходите в 60 лет – назначим вам социальную пенсию. Из-за глупого закона человек попал в пенсионную «ловушку».

Хочу сказать, что в такую же ситуацию сейчас попадут предприниматели, который много лет отработали на заводах, но потом ушли в свою деятельность, потому что предприятия стали убыточными.

Пенсионная «ловушка» в той или иной форме коснется всех: кому насчитают меньше стажа, кому-то дадут социальную пенсию, кто-то будет годами ходить по судам.

Но есть во всем этом и положительный момент: проблема коснулась всех и консолидировала людей. В обществе произошли важные перемены. Гораздо больше стало людей, которые открыто возмущаются и готовы протестовать.

Если раньше, когда в 2010 году я была доверенным лицом кандидата в президенты Андрея Санникова, люди были активны, но все-таки еще опасались репрессий, то сейчас народ расправил плечи. Ведь пенсионная реформа «задела рикошетом» всех.

Проблемы с пенсионным фондом «кочуют» из одной отрасли в другую. Если кто-то думает, что его не затронет, он очень ошибается. Когда-то, например у строителей дела шли более-менее. Это даже считалось отраслью, которая процветает. А сейчас – смотрите: у нас такой магнат, как Стройтрест №8, «завалился». Никогда бы в жизни никто не подумал, что с ним может такое случиться. Теперь у людей, кто там работал, могут быть проблемы с пенсиями.

- И что делать в этой ситуации?

- Знаете у меня есть знакомая, у которой проблемы с пенсией и она ее «выбивает». Я ей говорю: надо куда-то опять работать устраиваться. А она мне отвечает: «Странная ты, Зинаида. Скоро все это рухнет. Все эти законы отменят – и нормальные будут у всех пенсии». Вот какие у нас теперь люди!

Мы «прозевали» тот момент, когда повышали пенсионный возраст, но проблемы сплотили людей. Как когда-то и декрет о «тунеядцах», и другие законы этой власти. Приятно видеть, как люди пробуждаются, как далекие раньше от «политики» собираются 25 марта праздновать День Воли. Беда нас объединила – но и победа над системой будет общей для всех.