Был в медалях, теперь в «Крестах» 6 24.02.2018, 13:24

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Игорь Плотницкий

Где сейчас находится бывший вождь «ЛНР».

Бывший глава самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий, смещенный со своего поста в результате переворота в ноябре 2017 года, арестован в России и содержится в петербургском СИЗО "Кресты" (после переезда из центра Петербурга в Колпино – "Кресты-2"). Как передает «Радио Свобода», об этом рассказал в интервью Youtube-каналу пророссийских сепаратистов PolitWera бывший соратник первого главы "ЛНР" Валерия Болотова Владлен Заруба.

Слухи об аресте Плотницкого в России ходили и раньше (как и слухи о его безбедной жизни на Рублевке или в Воронеже), однако заявление Зарубы – первое, сделанное не анонимным источником, а реальным человеком, личность которого можно подтвердить. В качестве доказательства правоты своих слов Заруба приводит арест в России украинского предпринимателя армянского происхождения Олега Мкртчяна, владельца нескольких промышленных предприятий на неподконтрольной Украине территории Донбасса. Этот арест, по словам Зарубы, стал следствием показаний, которые начал давать Игорь Плотницкий в российской тюрьме.

Расшифровка фрагмента интервью Владлена Зарубы Youtube-каналу PolitWera, с 7-й минуты 30-й секунды:

– Вы знаете его судьбу сейчас? Потому что украинские СМИ пишут, что он живет на Рублевке, российские СМИ молчат, ничего не пишут.

– Нет. Он не живет на Рублевке, он живет в "Крестах" сейчас. И дает очень хорошие показания. Проскочила новость, может, кто-то не заметил, я так понимаю, после показаний Плотницкого под арест взяли в России его куратора-подельника, скажем так. Не помню фамилию, армянин или азербайджанец. Один из хозяев Алчевского меткомбината.

– И они вместе сидят?

– Не знаю, вместе или нет, но взяли точно. Там хищения больше чем на миллиард долларов. Из России, которые выделила Россия. Миллиард "потерялся".

– Это не первое сообщение об аресте Плотницкого после луганского "путча" в ноябре 2017 года. Из каких источников мы на сегодняшний день знаем об этом?

– Сообщения о судьбе Плотницкого после ноябрьского переворота в Луганске были достаточно противоречивы. В самом начале российские спецслужбы постарались обставить дело так, что Плотницкий якобы покинул Луганск совершенно добровольно. Вбрасывалось видео, снятое якобы в день его отъезда, где он идет по аэропорту Шереметьево, но на самом деле никаких доказательств, что это видео было снято именно в тот день, не было. Даже Захар Прилепин написал пост о том, как он "совершенно случайно" столкнулся с Плотницким в аэропорту Шереметьево.

В общем, ФСБ постаралась успокоить общественное мнение: мол, смена власти произошла если не добровольно (во что очень сложно поверить), то хотя бы без лишней крови. Однако потом из различных источников, как правило анонимных, появлялась различная информация о том, что Плотницкий, на самом деле, арестован. Писали о том, что он находится в Москве, одно из недавних сообщений было о том, что Плотницкий вообще не покидал Луганск, и на самом деле находится в тюрьме в Луганске. И вот впервые живой человек, участник всех этих событий, боевик "первой волны", член группировки "Армия Юго-Востока" Владлен Заруба заявил о том, что Плотницкий арестован и, по его мнению, находится в "Крестах", в Петербурге.

– Кто такой Владлен Заруба?

– Это луганчанин, до начала всех событий – предприниматель в совершенно разных сферах, который очень быстро примкнул к Болотову (первый глава "ЛНР" Валерий Болотов. – РС). Сразу после захвата Луганска группировкой "Армия юго-востока", из которой потом вышла первая генерация руководства "ЛНР", Заруба при Болотове был чем-то вроде казначея. Он занимался финансами, постоянно пытался прокручивать деньги, которые поступали из разных источников, в том числе и из России, на поддержку этой группировки, где-то даже зарабатывать на этом. Закончилось это тем, что Заруба самими сепаратистами был посажен "на подвал", и когда еще Болотов был при власти, Заруба уже сидел. Есть знаменитая фотография, когда Болотов вместе с другими боевиками в камуфляже позирует в недавно захваченном кабинете главы Луганской области. Эти люди считаются первым "правительством ЛНР". Так вот, из этого "первого правительства ЛНР" сейчас в живых осталось всего несколько человек, и один из них – это Владлен Заруба, которому просто повезло, что его посадили раньше других, в результате чего он не был убит в разборках боевиков между собой и не погиб во время боевых действий с вооруженными силами Украины.

"Первое правительство ЛНР", кабинет главы Луганской областной государственной администрации, 2014 год. Валерий Болотов – в центре, Владлен Заруба – 4-й справа:

Долгое время о его судьбе ничего не было известно, три-четыре года он вообще нигде не появлялся, пока, собственно, не дал это скандальное интервью. Его свидетельство очень ценно для всех, кто пытается восстановить не только канву событий в связи с недавним переворотом в Луганске и судьбой Плотницкого, но и вообще со всеми событиями на востоке Украины, начиная с 2014 года.

– В качестве косвенного свидетельства ареста Плотницкого Заруба приводит арест в России предпринимателя армянского происхождения Олега Мкртчяна. Чем известен Мкртчян в Луганской области и как он может быть связан с бывшим главой "ЛНР"?

– В его интервью это самая важная деталь. Дело в том, что Олег Мкртчян являлся одним из совладельцев очень важной корпорации под названием "Индустриальный союз Донбасса". Вторым ее совладельцем был известный украинский политик Сергей Тарута, который сейчас является народным депутатом Украины, у него есть своя партия "Основа", он пытается играть активную роль в политике. В 2014 году, в самый разгар конфликта, Тарута был назначен главой военно-гражданской администрации Донецкой области. При этом у корпорации ИСД на оккупированной территории все это время оставалась очень важная часть активов, и самый мощный из них – это Алчевский металлургический комбинат, который находится в оккупированной части Луганской области. Еще в довоенное время это предприятие давало, наверное, максимальное количество поступлений в бюджет области. Естественно, сейчас, когда у боевиков не так много источников доходов, Алчевский меткомбинат, его функционирование является очень важной темой. Несмотря на то что корпорация ИСД уже достаточно давно была поглощена российским "Евразом", Мкртчян и Тарута, так или иначе, всегда решали какие-то вопросы по этому предприятию, по возможным поставкам сырья и оборудования туда, по выводу оттуда менеджмента. Например, все прежние топ-менеджеры, еще старых времен, были выведены из Алчевского меткомбината только летом 2017 года. Это говорит о том, что его собственники, Мкртчян и Тарута, не теряли надежды, что они в конце концов смогут как минимум получить контроль над этим предприятием.

Что, собственно, Заруба сказал в этом интервью? Он сказал о том, что арест Мкртчяна связан с показаниями Плотницкого. Мы знаем из достаточно скупых источников, что арест Мкртчяна был связан с растратой бюджетных денег. Фактически заявление Зарубы еще раз подтверждает, что Россия из бюджета финансировала сепаратистские образования, и в этом, возможно, – и это действительно очень важно – были задействованы представители украинских или бывших украинских финансово-промышленных групп. Это самая серьезная часть заявления, на мой взгляд.

– Есть ли какая-то почва под заявлениями Зарубы о том, что жена Плотницкого могла быть причастна к расхищению и продаже гуманитарной помощи, поступавшей в Луганск, и это тоже могло стать одной из причин ареста Плотницкого в России?

– Это было основной скандальной темой в Луганске еще с 2015 года, когда экономика города лежала в руинах и от гуманитарки зависело очень многое. Люди столкнулись с перебоями в ее поставках, несмотря на то что склады были ею забиты. Возможно, у боевиков было плохо с логистикой, но сразу вместе с этим в Луганске начала открываться сеть мини-маркетов "Народный" в бывших помещениях украинских мини-маркетов "АТБ", и контроль над этой сетью получила жена Плотницкого. Было очень много свидетельств со стороны поддерживающих боевиков людей о том, что в этих мини-маркетах и реализовывалась, собственно, та гуманитарная помощь, которая должна была раздаваться людям бесплатно. То, что этими магазинами руководила жена Плотницкого и прибыль частично оседала в его карманах, ни для кого не секрет.

Эта часть обвинений Зарубы в адрес Плотницкого – это достаточно известная в Луганске история. Все противники Плотницкого, начиная от покойного стахановского "атамана" Павла Дрёмова, всегда публично его в этом обвиняли. Тут Заруба не открыл Америку, он просто повторяет те обвинения, которые предъявлялись Плотницкому и до того. Но вот вопрос: может ли, например, Следственный комитет России начать расследовать преступления Плотницкого, который, так или иначе, все еще является гражданином Украины? На самом деле украинское правосудие должно обращаться, на мой взгляд, в Российскую Федерацию за разъяснениями, действительно ли у них содержится гражданин Украины, какие обвинения ему предъявляют и не хотят ли представители российских следственных органов выдать Плотницкого украинской стороне.

– А раньше Украина не обращалась к России с такой просьбой? Ведь против Плотницкого украинскими властями возбуждено несколько уголовных дел.

– Насколько я знаю, не обращалась. Хотя это очень важный вопрос, и я бы очень хотел задать его представителям украинской Генеральной прокуратуры. Это действительно важный вопрос, и мне кажется, особенно сейчас, после свидетельства живого, конкретного человека, связанного с началом конфликта на востоке Украины, который прямо заявил об этом, что у украинской стороны появился еще один повод требовать этого.

Новое здание СИЗО "Кресты" в Колпине под Санкт-Петербургом, где, по сведениям Владлена Зарубы, содержится Игорь Плотницкий

– Напомните, в чем обвиняют Плотницкого украинские власти?

– Есть два основных уголовных дела. Первое – против Плотницкого, как и против многих других лидеров боевиков. На них заведены уголовные дела за попытку свержения государственного строя, за поддержку и создание террористических организаций, там целый ряд статей, которые украинская Фемида автоматически навешивает на всех лидеров боевиков. Но Плотницкий является фигурантом и другого, очень громкого и важного для Украины дела – это дело о сбитом самолете Ил-76. В июне 2014 года на подлете к луганскому аэропорту боевики сбили самолет, погибли 49 человек, включая членов экипажа. На тот момент луганским гарнизоном командовал Игорь Плотницкий, который был командиром батальона "Заря".

– Что изменилось в "ЛНР" после смены власти в ноябре 2017 года?

– Есть несколько важных моментов. Первый: Плотницкий, в отличие от Пасечника, бывшего главы МГБ, который пришел ему на смену, был человеком достаточно публичным и позиционировал себя в качестве "хозяйственника". Пасечник, став исполняющим обязанности главы "ЛНР", первым делом полностью закрылся от прессы, и практически все его появления на публике – это тщательно срежиссированные "паркетные" мероприятия. Во-вторых, Пасечник достаточно серьезно ужесточил положение в Луганске для гражданского населения. Под его непосредственным контролем так называемый парламент "ЛНР" принял целый ряд законов, которые позволяют луганским спецслужбам задерживать любого человека более чем на 30 дней без оповещения его родственников и без предъявления обвинений. У меня есть достаточно большое количество свидетельств о том, что люди просто начинают пропадать, их держат неизвестно где, а потом выясняется, что они были в МГБ, где их просто держали и опрашивали, не объясняя причин.

Закон "ЛНР" "О противодействии экстремистской деятельности"

И третий важный момент, о котором, кстати, очень хорошо сказал Заруба: несмотря на то что Пасечник и Корнет (Игорь Корнет, глава "МВД ЛНР" и один из активных участников переворота, в результате которого был отстранен от власти Игорь Плотницкий. – РС) позиционировались как противники Плотницкого, на самом деле система власти при них абсолютно не поменялась, и у власти в большинстве случаев остались фактически ставленники Плотницкого.

Если даже Пасечник и убрал каких-то наиболее одиозных из них, то, например, на пост главы так называемого "парламента ЛНР" им был выбран представитель бывших молодежных организаций Партии регионов, то есть кузница кадров фактически осталась той же, из которой очень активно черпал Плотницкий. Это говорит о том, что Пасечник и Корнет, как силовые министры при Плотницком, принимали участие абсолютно во всех его махинациях, начиная от криминальных схем и заканчивая резонансными убийствами боевиков, такими как убийство Мозгового (Алексей Мозговой, один из военных лидеров "ЛНР". – Прим.), в чем косвенно Заруба тоже обвиняет Плотницкого, Пасечника и Корнета. При этом в декларируемых целях, против которых эти путчисты якобы и восстали в ноябре 2017 года, ничего не поменялось, по сути, они просто мимикрируют под какие-то романтические представления о боевиках первой волны. На самом деле Пасечник проводит фактически ту же политику. Единственное – видно, что он человек из спецслужб, и он старается постоянно закручивать гайки и дополнительно запугивать население, устраивать террор против сторонников Украины, которые все еще остались на этой территории. Вот это, собственно, главное отличие: стало жестче.

– Как отреагировали на сообщения Зарубы об аресте Плотницкого в "ЛНР" и на подконтрольной украинским властям территории страны?

– В "ЛНР" люди очень часто стараются закрываться от подобных новостей. Они не верят никому, они начинают говорить: "А где же этот Заруба был все это время? А почему он такой смелый? Почему он заявляет об этом? Где подтверждения?" В принципе, на оккупированной территории людей, особенно в соцсетях, приучили высказываться максимально аккуратно, потому что это может повлечь за собой как минимум арест, дознание и различные преследования. Но в принципе можно отметить, что никто не выступил с опровержением этих заявлений – что нет, мол, у Плотницкого все нормально, мы его где-то там видели. Такого, естественно, нет. Хотя до этого тоже муссировалась информация о том, что Плотницкий преспокойно живет в Воронежской области, где якобы сейчас находится его сын. Факт остается фактом: Плотницкий исчез, его уже несколько месяцев никто нигде не видел. И мне кажется, что именно в силу этого подозрение о том, что он находится под арестом – неизвестно, правда, где, на территории оккупированной части Луганской области или в России – является наиболее вероятным.

– А что говорят на украинской стороне?

– То же самое. Сейчас эта новость просто начинает становиться широко известной. Люди пытаются понять, что, собственно, происходит, потому что таких заявлений было очень много. Большинству людей, которые вообще не следили за этой ситуацией, фамилия "Заруба" абсолютно ни о чем не говорит. Фактически никакой реакции нет именно потому, что очень большое количество дезинформации вокруг этой темы шло с самого исчезновения Плотницкого. Это просто еще одна новость, ее, естественно, необходимо перепроверять. С другой стороны, люди пишут о том, что боевики продолжают убивать друг друга, пожирать друг друга, не сами, так при участии России. Люди пишут: смотрите, всем было понятно, что руководство боевиков только цинично занимается наживой, и это – еще одно тому подтверждение. На мой взгляд, сейчас самое главное – это реакция официальных органов. Было бы очень важно, действительно, установить местонахождение Плотницкого. Сразу после путча в Луганске даже сам Пасечник заявлял, что Плотницкого окончательно отстранять от политики никто не будет, потому что он является подписантом Минских соглашений, но с тех пор, как мы видим, Плотницкий исчез, он ни разу не появлялся ни в Минске, ни в Луганске. Мне сложно понять, как эти декларации, которые после переворота в ноябре 2017 года должны были успокоить людей относительно судьбы Плотницкого, соединяются с его исчезновением и слухами о его аресте в голове у тех, кто пытается доказать: то, что происходит сейчас в Луганске и Донецке, – это "становление молодых государств".

P.S. Подтвердить или опровергнуть факт содержания Плотницкого в "Крестах-1" в администрации СИЗО или в пресс-службе ФСИН не удалось.