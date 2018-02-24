Шушкевич рассказал Порошенко о «троянском коне» из Беларуси 24.02.2018, 16:59

2,590

Станислав Шушкевич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

«Миротворцев» Лукашенко на Донбассе категорически не может быть.

Первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич пообщался с президентом Украины Петром Порошенко. Встреча состоялась 22 февраля во время форума Балтийско-Черноморского региона в Киеве. Станислав Шушкевич представлял на нем Беларусь.

О содержании беседы Станислав Шушкевич рассказал «Радыё Свабода».

- Была ли у вас возможность во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко обсудить какие-то вопросы отдельно?

- Знаете, мы обсуждали все проблемы, которые стоят перед нами. Когда Порошенко объяснял, почему он общается с Лукашенко, я сказал, что не вижу в этом ничего плохого, потому что нужно общаться с теми, кто имеет реальную власть на месте. Он опасался, что я буду его осуждать за это. Но только таким образом можно решить вопросы, в которых заинтересована Украина. Только такая была речь.

- Обсуждалась ли на встрече возможность участия Беларуси в миротворческой операции на Донбассе?

- Вот здесь категорически - и Порошенко после этого сказал, и я это сказал - что не может быть миротворцев из той страны, которая является союзником агрессора. Беларусь, через ОДКБ и через соглашение о так называемом «союзном государстве», фактически имеет единое военное формирование с Россией, потому миротворцев из Беларуси не может быть. Страна-агрессор не может направлять миротворцев в Украину.

- Порошенко поддержал такую позицию?

- Лучше спросить у него. Не было нужды, чтобы он поддерживал это все. Я убежден, что все, кто участвовал в этом разговоре, были с этим согласны.

- По вашему мнению, есть ли сейчас шанс, что Балтийско-Черноморский форум может принести практическую пользу, и к нему присоединятся нынешние, а не только бывшие руководители региона?

- Может ли быть польза от этой структуры? Мне кажется, да. Что касается меня, я занимаюсь и преподавательской деятельностью, то для меня здесь открываются глаза на многие проблемы. Я бы, наверное, вряд ли так тщательно изучал меморандум Римского клуба, а тут, на форуме, мы смогли это обсудить и сделать определенные выводы. Польза есть и сегодня, и надежда, что она будет в дальнейшем, тоже есть.

На форуме, организованном Национальным институтом стратегических исследований, Украину представляют Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, Беларусь - Станислав Шушкевич, Болгарию - Петр Стоянов, Литву - Витаутас Ландсбергис, Латвию - Валдис Затлерс, Молдову - Петр Лучинский, Польшу - Александр Квасьневский. Президент форума - Геннадий Бурбулис.