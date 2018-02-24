Захарова: Аргентинский кокаин не возили в диппочте 18 24.02.2018, 18:22

3,304

Мария Захарова

Фото: РИА Новости

Однако именно с ее проверки началась совместная операция спецслужб двух стран.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что аргентинский кокаин не возили в диппочте российского посольства, хотя, по данным агентства АР, именно с этого началась совместная операция спецслужб двух стран, сообщает newsru.com.

Захарова на своей странице в Facebook утверждает: "Информация, распространённая в СМИ, о том, что это была диппочта, не соответствует действительности. Так как занимался этими хотя и белыми, но грязными делами сотрудник технического состава. А дипломатическую почту формируют дипломаты... У технического сотрудника не было ни дипломатического паспорта, ни допуска к формированию диппочты".

По данным АР, расследование началось после того, как посол России в Аргентине Виктор Коронелли и трое сотрудников российской Федеральной службы безопасности уведомили Министерство безопасности Аргентины о своих подозрениях относительно дипломатического багажа, найденного в школе при посольстве РФ. Это произошло в декабре 2016 года. В 12 чемоданах нашли 389 кг кокаина. МИД в официальном комментарии подтвердил эту информацию - за исключением данных о дипломатическом багаже.

По данным АР, к организации наркотрафика через посольство России в столице Аргентины Буэнос-Айресе были причастны бывшие сотрудники дипмиссии Александр Чикало и Али Абьянов. Предполагаемый главарь банды, которого в СМИ называют "гражданином К", предположительно, скрывается в Германии.