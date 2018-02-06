Первый памятник Тадеушу Костюшко в Беларуси признали культурной ценностью 1 6.02.2018, 13:59

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На родине национального героя скульптуру установят в начале марта.

Отлитая в Украине скульптура авторства Геника Лойко станет первым в современной Беларуси памятником Тадеушу Костюшко. Она на днях прошла белорусско-украинскую границу.

Об этом «Радыё Рацыя» рассказал Глеб Лободенко:

- Я думаю, что это будет самый красивый памятник Тадеушу Костюшко в мире. Он уже в Минске. Он беспрепятственно прошел границу. Министерство культуры признало его культурной ценностью. И это стало интересной лазейкой в законе.

Чтобы привезти памятник из Украины в Беларусь, на границе нужно было бы заплатить пошлину. И поскольку это бронзовый памятник и весит несколько сотен килограмм, мы бы заплатили приблизительно 3-4 тысячи долларов. А если памятник признан культурной ценностью, то он освобождается от этих платежей.

Инициатор установки памятника - Глеб Лободенко, предупредил, что установление скульптуры на родине Тадеуша Костюшко из-за минусовых температур следует ожидать не ранее, чем в начале марта.