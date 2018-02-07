Трансляция запуска Falcon Heavy стала второй по просмотрам в истории YouTube 3 7.02.2018, 11:01

Фото: Joe Raedle/Getty Images

Мероприятие смотрели одновременно 2,3 миллиона человек.

Прямая трансляция запуска сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy с мыса Канаверал в американском штате Флорида стала второй по просмотрам в истории YouTube, пишет «Гордон» cо ссылкой на The Verge.

Мероприятие смотрели одновременно 2,3 млн человек.

Рекордное число зрителей было у прыжка у совершавшего прыжок из стратосферы Феликса Баумгартнера в 2012 году. Тогда трансляцию одновременно смотрели 8 млн человек.

6 февраля с космодрома в Космическом центре имени Кеннеди в штате Флорида стартовала сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy частной космической компании SpaceX. После нескольких витков вокруг Земли ракету выведут на орбиту Солнца, где она проведет тестовый полет.

В качестве полезного груза во время первого, исторического, запуска на борт Falcon Heavy поместили электромобиль Tesla. В машине во время полета будет играть песня Дэвида Боуи Space Oddity.

Ракету, способную нести до 63,8 тонны грузов, разработали для лунной и марсианской миссий. По словам Илона Маска, разработка Falcon Heavy обошлась SpaceX примерно в $500 млн.