Александр Хара: Лукашенко выгоден конфликт между Украиной и Россией 2 8.02.2018, 14:03

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Александр Хара

Фото: Facebook

Белорусские «миротворцы» неприемлемы на территории Донбасса.

Глава министерства иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что власти страны готовы отправить на Донбасс белорусских «миротворцев». Заявление главы белорусского МИДа прокомментировал сайту Charter97.org украинский политолог, эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Александр Хара:

- Это крайне преждевременное заявление главы МИД Беларуси. Если мы оценим информацию, которая поступает после переговоров Владислава Суркова и Курта Волкера, станет ясно, что до решения вопроса по введению миротворческого контингента очень далеко.

Российский миротворческий сценарий не является конструктивным для Украины и наших западных партнеров. Когда будет решаться национальный состав миротворческого контингента, Украина будет иметь претензии к официальному Минску. Я надеюсь, что белорусских миротворцев не будет на территории Донбасса, так как Беларусь является военным союзником России. Для нас неприемлемы, как российские «миротворцы», так и белорусские. Белорусских «миротворцев» нельзя воспринимать, как независимых. Спасибо Макею, что он «печется» о нас, но не думаю, что его предложение реализуемо.

Лукашенко очень выгоден конфликт между Украины и Россией. Он воспользовался охлаждением отношений и активно продвигает Минск, как переговорную площадку. Это политический аспект. Также Лукашенко использует Беларусь, как транспортный коридор для транзита граждан Украины и России. Беларусь стала транзитной страной для санкционных товаров.

У нас очень часто шутят насчет белорусских лобстеров и креветок, которые появляются на российских прилавках.

Поэтому позиция белорусского МИДа ясна. Она полностью вписывается в политику Лукашенко. Появляются сомнения насчет чистосердечности подобных намерений: есть ли тут желание помочь, или это просто маневры, цель которых обслуживание интересов режима и Кремля, который совершает агрессию по отношению украинского народа.