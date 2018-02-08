Тайна лунного рельефа помогла ученым выяснить, когда на Земле возник океан 8.02.2018, 16:25

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Первые 500 миллионов лет наша планета была безводной.

Загадочный "горб" на экваторе Луны указал на то, что Земля была лишена океанов из жидкой воды на протяжении первых 400-500 миллионов лет своего существования, что накладывает серьезные ограничения на время зарождения жизни, говорится в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.

"Гидросфера Земли, если она и существовала в те времена, была полностью замороженной, в результате чего приливные силы практически не "тормозили" Луну. Причиной этого, как мы предполагаем, может быть то, что Солнце светило тогда не так ярко, как сегодня", — рассказывает Шицзе Чжун (Shijie Zhong) из университета Колорадо в Боулдере (США).

Последние 30 лет было принято считать, что Луна образовалась в результате столкновения Тейи, протопланетного тела, с "зародышем" Земли. Столкновение привело к выбросу материи Тейи и прото-Земли в космос, из этой материи и сформировалась Луна, что объясняет ее удивительное геологическое и химическое сходство с нашей планетой.

В первые эпохи своего существования Луна выглядела совсем не так, как сегодня – ее недра и поверхность были полностью расплавлены, она обладала экзотической сверхплотной атмосферой из паров кремния и металлов, и была расположена в 10 раз ближе к поверхности Земли, чем сегодня.

В последующие несколько миллионов лет, как сегодня считают ученые, Луна достаточно быстро удалялась от Земли в результате действия приливных сил, заняв примерно ту орбиту, на которой она находится сегодня. Впоследствии, когда Луна начала всегда смотреть на Землю только одной стороной, этот процесс резко замедлился и сейчас она "сбегает" от нашей планеты со скоростью примерно в 2-4 сантиметра в год.

Чжун и его коллеги раскрыли одну необычную деталь этого процесса, обратив внимание на самую загадочную черту Луны – ее необычный "горб", расположенный на экваторе спутницы Земли. Эта структура была открыта известным французским астрономом Пьером Лапласом два века назад, когда он заметил, что Луна "сплющена" примерно в 17-20 раз сильнее, чем на то указывает скорость ее вращения вокруг своей оси.

Сегодня ученые считают, что существование этой структуры указывает на то, что в далеком прошлом Луна вращалась значительно быстрее, чем сегодня. Американские планетологи попытались понять, как быстро "тормозила" Луна, изучив то, как устроен этот "горб" и попытавшись воспроизвести его рождение при помощи компьютерной модели Солнечной системы.

Эти наблюдения неожиданно показали, что общепринятые теории о быстром торможении Луны в первые годы ее существования были ошибочными – скорость вращения спутницы Земли оставалась высокой как минимум на протяжении первых 400 миллионов лет ее существования. В противном случае Луна всегда бы оставалась "жидкой" планетой или имела совершенно иную форму и размеры, нежели сегодня.

Подобный сценарий, как объясняет Чжун, возможен только в том случае, если Земля не была покрыта в то время океаном из воды, сопоставимым по размером с нынешней гидросферой планеты. это означает, что воды в жидком виде на юной Земле не было – она или отсутствовала на ней в принципе и была принесена уже после формирования "горба" Луны, или же была полностью заморожена.

Подобные выводы ставят серьезные ограничения на время появления жизни на Земле и заставляют ученых сомневаться в недавних заявлениях геологов о том, что первые живые организмы могли возникнуть на нашей планете уже 4 миллиарда лет назад.