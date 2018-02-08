Завтра в Беларуси ожидается до +1 8.02.2018, 18:55

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На большей части территории страны пройдет снег.

Облачная погода ожидается в Беларуси 9 февраля.

Об этом агентству БелТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На большей части территории страны пройдет снег, днем по юго-востоку страны — мокрый снег, местами ожидается его налипание.

В отдельных районах Беларуси прогнозируется слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер будет северо-западный, 4-9 метров в секунду.

Ночью температура воздуха ожидается от 1 до 7 градусов ниже нуля. Днем синоптики прогнозируют от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.