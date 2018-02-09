Фотофакт: Белорусы вышли на стихийный митинг в центре Минска 9.02.2018, 9:30

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История солидарности c активистами, поднявшими бело-красно-белый флаг над исполкомом.

В интернете на сайте vytoki.net появились архивные фотографии акции солидарности с политзаключенными – Алексеем Шидловским и Вадимом Лабковичем , которая проходила в центре Минска 20 лет назад.

Автор фотографий - Владимир Сапогов. В полном объеме фотографии опубликованы впервые.

25 августа 1997 года в Столбцах был задержан активист «Молодого фронта» Алексей Шидловский, а 27 августа 1997 года - Вадим Лабкович.

Их обвинили в написании на стене Столбцовского райисполкома «Жыве Беларусь!» и «Позняк - наш президент», на памятнике Дзержинскому надписи: «Палач», а также в замене над райисполкомом официального флага на национальный, - акция называлась «Город наш!».

В феврале 1998 года во время суда над политзаключенными стихийная акция солидарности прошли на перекрестке улиц Ленина и Кирова в Минске.