«Он был белорусским гением»: В Минске простились с актером Геннадием Гарбуком 4 9.02.2018, 15:25

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Геннадий Гарбук

Прощание с народным артистом Беларуси прошло в Купаловском театре.

Народный артист Беларуси Геннадий Гарбук будет похоронен на Аллее звезд на Восточном кладбище, передает «Радыё Свабода».

Народный артист Беларуси Геннадий Гарбук умер 7 февраля в Минске в возрасте 83 года.

Родился артист 24 июля 1934 года в деревне Глыбочка Ушачского района Витебской области. В 1958 году окончил театрально-художественный институт, начинал в Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа в Витебске.

Гражданская панихида по Геннадию Гарбуку была непродолжительной и заняла полчаса. Ее вел художественный руководитель Купаловского театра Николай Пинигин.

- Что говорить? Столько лет Геннадий Гарбук отдал этой сцене, - отметил Пинигин. -Безусловно, он был белорусским гением. Не каждый год и не каждые десять лет белорусская земля рождает таких людей, как он. Знаете, сейчас я вспоминаю 80-летие Геннадия Гарбука. Он вышел на эту сцену и сказал: «Я не буду принимать поздравления, сидя в кресле, я буду петь». И он пел вместе с нашим оркестром белорусские и русские песни. Я думаю, что он в этой жизни спел свою великую песню.

Пришел на гражданскую панихиду по Геннадию Гарбуку поэт Владимир Некляев. Со сцены он ничего говорить не стал, сказал только несколько слов «Народной Воле».

- Все труднее переживать уход людей, которые внесли существенный вклад в национальную белорусскую культуру. Гарбук был именно таким человеком. С этими людьми уходит тот театр, который был театром моей юности. Купаловский остается моим любимым театром, но уже другим. Не только внешне, но со временем изменился и Купаловский дух. И заменить таких людей, как Геннадий Гарбук, людей на спектаклях с участием которых я весь дрожал, не так просто.