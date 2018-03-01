В Минске бетонный мост укрепили деревянными конструкциями 17 1.03.2018, 7:39

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Коммунальщики уверяют, что мост не разваливается.

В Минске на проспекте Машерова бетонный мост через Свислочь укрепили деревянными конструкциями. Коммунальщики уверяют, что "мост не разваливается", а бетонные плиты подперты согласно заключению специалистов "в целях укрепления". Однако о смысле технического заключения говорить отказываются (как и в "БелдорНИИ"). При этом подчеркивают, что по мосту "ездить безопасно", сообщает "Радио Свобода".

Как известно, в декабре 2017-го в мосту через Припять в Житковичском районе обнаружили трещину. После этого по всей стране начали проверять состояние мостов.