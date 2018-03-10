Число заболевших корью в Волковыске выросло до 12 человек 10.03.2018, 14:14

Более 30 человек находятся под наблюдением медиков.

В пятницу диагноз был лабораторно подтвержден 12 жителям города. В больнице с клиническими проявлениями находятся трое взрослых и три ребенка. Шестеро полностью выздоровели. Более 30 человек под наблюдением медиков для исключения или подтверждения болезни. Заболевание проходит в средней или легкой форме, сообщает газета «Рэспублiка».

В городе открыт дополнительный прививочный пункт, который работает с 8.00 до 20.00. Люди массово вакцинируются, учитывая, что практически все заболевшие не были привиты от кори.

— Всего привито 1018 «контактных» жителей, — цитирует «Рэспублiка» Елену Грицкевич, заместителя главного врача по медицинской части Волковысской центральной районной больницы. — Продолжаем определять вероятные очаги локализации заболевания. Все лица после возможного контакта с источником инфекции вакцинируются в течение 72 часов. Участковые врачи совершают поквартирные обходы. Они составляют списки взрослых и детей, у которых нет прививочных карт, а также тех, кто мог контактировать с заболевшими и их окружением.

Корь — это аэрозольная инфекция: чтобы заболеть, достаточно побыть в одном помещении с тем, кто уже заболел. Инкубационный период (от момента заражения до появления симптомов) — 10−18 дней, максимальный — 21 день.