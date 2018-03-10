Артем Милевский: Будем так играть - замахнемся и на золото чемпионата 1 10.03.2018, 21:59

Артем Милевский

Нападающий брестского «Динамо» поделился эмоциями после победы в Суперкубке Беларуси.

Артем Милевский сразу после вручения наград за победу в Суперкубке Беларуси над БАТЭ (2:1) поделился с журналистами эмоциями, пишет «Трибуна»:

– Считаю, две команды сегодня показали очень качественный футбол. Было сложно и БАТЭ, и нам. Главное, что выдержали темп матча, несмотря на пору года и погоду. У нас подобраны отличные футболисты. Если будем играть так на протяжении сезона, уверен, сможем замахнуться и на Кубок, и на золото чемпионата.

– Вы сменили номер. Почему выбрали «семерку»?

– Вообще, привык играть под десятым, но Роман Николаевич [Василюк] пока не собирается заканчивать. А под «семеркой» Шевченко зажигал в «Милане», Ярмоленко сейчас играет в сборной Украины. Вот, собственно, и причины, – сказал Милевский.