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Серена Уильямс сыграет со своей сестрой в Индиан-Уэллсе

  • 11.03.2018, 10:17
Серена Уильямс

Американка после победы над голландской теннисисткой вышла в третий круг турнира.

Американка Серена Уильямс в матче 1/32 финала на турнире серии «Премьер» в Индиан-Уэллсе обыграла 29-ю ракетку мира голландку Кики Бертенс — 7:6 (7:5), 7:5 и вышла в 3-й круг одиночного разряда, сообщает tut.by.

В 1/16 финала 36-летняя Серена Уильямс сыграет против своей старшей сестры 37-летней Винус Уильямс, занимающей 8-е место в мировом рейтинге. В поединке 2-го круга Винус Уильямс одолела румынку Сорану Кырстю (№ 35) — 6:3, 6:4.

Для Серены Уильямс матч против сестры Винус станет всего лишь третьим под эгидой WTA после рождения дочери.


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