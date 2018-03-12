Блогер рассказал правду о столовых в СССР 1 12.03.2018, 18:37

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Развенчан еще один миф.

Есть отдельный большой миф, который часто тиражируют поклонники СССР — мол, ну ладно, в магазинах был действительно дефицит, хороших продуктов было мало, но зато каждый советский человек мог в любое время дня и ночи придти и поесть в столовой — в отличие от "загнивающего капитализма", все блюда в советских столовых были дешевыми, натуральными и готовились по специально разработанным диетическим программам, утвержденных лично великим астрономом и диетологом, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович.

Разумеется, всё это сплошная неправда, и её надо как можно скорее развенчать. Вымыслы о советских столовых я разделил на 4 основных мифа, о которых я расскажу в сегодняшнем посте, плюс мы также сравним цены и качество советских столовых с современными:

1. Миф о «качестве исходных продуктов».

Для начала давайте посмотрим, из чего готовили всё, что продавалось в советских столовых. Однажды я уже развенчал миф о какой-то там "особой натуральности" советских продуктов — в начале девяностых годов, уже после распада СССР, в России было запрещено почти 100 пестицидов и вредных добавок, которые использовали в советском сельском хозяйстве, так что какая-то там "особая натуральность" советских продуктов — это один большой миф.

Помимо этого, само качество исходных продуктов, из которых приготавливали блюда в советских столовых, было низким. Нормальных коров в СССР не было — колхозные коровы были тощими, жилистыми и костлявыми. Такого блюда, как "стейк" в СССР не могло быть в принципе из-за крайне низкого качества мяса. Из говядины готовили котлеты (перетирая низкокачественное мясо через мясорубку), какой-нибудь разваренный гуляш, в лучшем случае могли приготовить отбивную в обильной панировке из сухарей, скрывающей дефекты мяса.

Качественной нежирной свинины тоже не было — в советских свиньях было больше сала, чем мяса. Нормального хлеба тоже не пекли — вспомните хотя бы пресловутый хлеб-"кирпич" из какого-то вечно сырого и кислого теста. Про овощи и фрукты я деликатно промолчу — в стране, отправляющей перебирать гнилую капусту студентов и академиков, нормального сельского хозяйства не может быть в принципе.

Вот и получается, что никаких "особо качественных продуктов" в СССР не было — готовили, из чего придется, по мере сил понижая при этом качество исходных продуктов, но об этом в следующем разделе.

2. Миф о «качестве столовской пищи».

Вы можете сказать — так, ну ладно, исходные продукты были низкого качества, но может быть повара и другие работники столовых как-то особо сильно старались, делая из таких продуктов шедевры? Ведь известно, что хороший повар может буквально "сварить кашу из топора", а многие знаменитые блюда, вроде салата "цезарь" и вовсе родились спонтанно, из остатков еды в холодильнике?

Разочарую вас, повара и другие столовские работники делали всё с точностью до наоборот, еще больше ухудшая качество блюд — по мере сил подворовывая продукты. Воровали все, от главного повара до сторожа, а причина воровства была простой — люди имели доступ к ресурсам и не имели никакой ответственности перед клиентами столовой — даже при низком качестве блюд клиенты всё равно будут, особенно если столовая была единственной в районе.

Как именно воровали продукты? Сметану разводили кефиром, в котлеты подмешивали хлеб в огромных количествах. Более-менее приличное мясо для котлет несли домой, подмешивая вместо него в котлеты всякие жилы и просроченное мясо, для "забивания запаха" которого в огромных количествах добавляли в фарш чеснок. Мясные супы варили вовсе без мяса, добавляя вместо него кости и всякие растительные жиры, плюс добавляя в тарелку на выдаче маленький кусочек мяса — формально суп считался "с мясом".

В детстве я несколько раз ел в советских столовых и могу сказать, что система "мы приготовили это из того, что было" ощущалась очень сильно — еда была неаппетитной, разваренной, жирной и просто невкусной.

3. Миф о «хорошем обслуживании».

Отдельной строкой стоит миф о том, что в советских столовых людей как-то особенно хорошо обслуживали. Лично мне советская столовая больше всего напоминает рассказы о концлагере — тарелки были металлическими, чтобы их не разбили посетители. Для супа была такая глубокая миска из нержавейки, с ушками по бокам, а для второго была плоская длинная тарелка, напоминающая селедочницу, тоже из нержавейки.

Ложки и вилки были из мягкого алюминия низкого качества — все гнутые и перекрученные. Считалось, что такие говняные ложки и вилки посетители не будут красть — но крали и их. Ножей не было вообще. Чашек тоже не было — даже горячие напитки, вроде чая и кофе, наливали в тюремные граненые стаканы. Солонок и перечниц тоже чаще всего не было — чтобы не украли. В редких случаях на столе могла стоять какая-нибудь дрянная фарфоровая солонка с надписью "пальцы и яйца в солонку не совать!".

Общая атмосфера внутри советской столовой напоминала какой-то режимный объект, люди внутри которого ни в коем случае не должны расслабляться и ни на секунду не должны забывать о своей боевой и трудовой задаче. На стенах могли быть плакаты с унизительными приказами вроде "когда я ем – я глух и нем!" или "а ты вымыл руки? Иди вымой!". В порядке вещей было и прямое хамство персонала, в ответ на в общем-то справедливые вопросы о качестве продуктов в ход пускали ковровые бомбардировки из заранее заготовленных и отрепетированных фраз — "ишь ты, интеллигент несчастный, мяса в котлете ему мало, а еще очки напялил, деловой!".

Нормальные приборы, официанты и более-менее приличный сервис в СССР был только в ресторанах — но там были такие ценники, что рядовые граждане ходили в рестораны всего пару раз в год.

4. Миф о «дешевизне советских обедов».

Вы можете сказать — ну ладно, но зато ведь советские обеды были дешевыми, чуть ли не бесплатными? А забесплатно можно и унижения снести, и наесться хлебом с чесноком под гордым названием "котлеты".

Увы, и это — один большой миф. В семидесятые-восьмидесятые годы обед в советской столовой стоил в среднем 1 рубль (где-то чуть дешевле, где-то чуть дороже). В столовых в сельской местности обед стоил 30-40 копеек, но и зарплата в колхозах была очень маленькой, так что мы будем смотреть на город.

Давайте пересчитаем на современные цены. Средняя советская зарплата была около 150 рублей — кто-то зарабатывал 250 (это было очень прилично), кто-то 80-90, итого средняя температура по больнице была около 150 рублей. Выходит, что на среднюю советскую зарплату можно было купить всего 150 обедов.

В общем, как видите, практически всё, что сейчас рассказывают о советских столовых — это один большой миф, а на самом деле там всё было далеко не так радужно.