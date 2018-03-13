Россия – страна-изгой 1 13.03.2018, 13:04

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Пресса Британии комментирует ультиматум Терезы Мэй из-за отравления Сергея Скрипаля.

Издание Times (перевод – bbc.com) опубликовало редакционную статью под заголовком "Страна-изгой".

Газета пишет, что Россия уже более 10 лет безнаказанно нарушает международное право, но мировое сообщество должно признать, что в деле Скрипаля она зашла слишком далеко.

Россия применила чрезвычайно смертоносный яд в попытке убить двойного агента в английском графстве Уилтшир.

Это означает, пишет газета, что либо российское государство спонсирует терроризм, либо каким-то авантюристам удалось получить доступ к ее запасам химического оружия для того, чтобы спровоцировать международный кризис.

Как бы то ни было, Британия должна быть готова немедленно, конкретно и гарантированно на это ответить.

Либо государство-изгой, либо российские авантюристы совершили нападение на британской земле, потому что они считают Великобританию легкой мишенью.

Отношения между двумя странами не были столь плохими за более чем 10 лет.

Премьер-министр Тереза Мэй была абсолютно права, заявив, что следует опираться лишь на достоверные доказательства.

Президент Путин может - а может быть и нет - замешан в этом нападении. Но не следует забывать о том, что он регулярно нарушал дипломатические нормы и международное право.

Премьер-министр перечислила более десяти его наиболее постыдных поступков, от его возможного приказа убить Александра Литвиненко до аннексии Крыма, когда впервые после Второй мировой войны границы в Европе были изменены силой.

Она также напомнила о том, что российские хакеры взломали компьютерные системы министерства обороны Дании, а также Бундестага, и пытались повлиять на исход президентских выборов в США.

Идеальным поворотом событий была бы четкая координация действий и солидарность западных союзников.

Британский парламент должен в скорейшем порядке одобрить так называемый закон Магнитского, который позволил бы накладывать санкции на конкретных представителей российских властей.

Великобритания также должна быть готова выслать из страны всех российских дипломатов, которые знали о готовящемся нападении в Солсбери, в первую очередь сотрудников российской военной разведки, работающих здесь под прикрытием дипломатического статуса.

Возможно, пишет газета, это преступление будет связано не с Кремлем, а с фрилансерами, работавшими по заказу российских спецслужб, которые намеревались ухудшить российско-британские отношения.

Именно поэтому столь важны санкции против конкретных людей.

И это подчеркнет как британцам, так и россиянам, что подобное преступление мог совершить лишь пария, пишет Times.