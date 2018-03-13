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Бойкотируйте жуликов

  • Игорь Эйдман
  • 13.03.2018, 14:48

Коротко о «выборах».

Известно, что самый действенный способ защиты от уличных мошенников - просто не подходить и не вступать в контакт с ними. Станешь общаться - скорее всего попадешь на деньги. Тоже самое и с выборным мошенничеством. Чтобы вы не сделали с бюллетенем, как бы не проголосовали, - мошенники используют это в своих целях. Пошел на лжевыборы — помог мошенникам сымитировать легитимность этой жульнической процедуры.

Не хотите помогать кремлевским жуликам — бойкотируйте выборный фарс!

Игорь Эйдман, «Фейсбук»


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