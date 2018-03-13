Мариуш Блащак: Благодаря нашей солидарности, мы защищаем ЕС 13.03.2018, 15:37

Мариуш Блащак

Фото: Adam Guz /East News

Министр обороны Польши заявил, что сотрудничество всех сил НАТО на восточном фланге будет уплотняться.

Пребывая в Бухаресте на встрече девяти министров обороны так называемой «Бухарестской девятки» (Польша, Словакия, Литва, Румыния, Болгария, Латвия, Эстония, Венгрия и Чехия), то есть стран восточного фланга НАТО, глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак заявил, что сотрудничество всех сил Североатлантического альянса на восточном фланге будет уплотняться, сообщает «Радио Польша»:

«Я уверен, что благодаря нашей солидарности, сотрудничеству, в том числе благодаря тем покупкам, которые мы совершаем, чтобы модернизировать армию, мы сможем обеспечивать безопасность, в первую очередь, нашим государствам, а далее – Европейскому союзу и всему миру».

Министр обороны Польши напомнил, что более 20% суммы, выделяемой на оборону, – а это 2% ВВП страны – направляется на модернизацию армию.