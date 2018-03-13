Линас Линкявичюс выразил солидарность с британским правительством 13.03.2018, 17:33

Линас Линкявичюс

Глава МИД Литвы поддержал британских коллег в деле Скрипаля.

Отправляющийся во вторник в Лондон министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил солидарность с британским правительством, обвинившим Россию в отравлении бывшего агента военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери, пишет Delfi.

"Правительство Соединённого Королевства заявило, что с большой вероятностью корни этого выпада в России. Мы полностью солидаризируемся с Соединённым Королевством и с его озабоченностью", - заявил во вторник утром министр BNS.

Л. Линкявичюс отметил, что использование военного химического оружия на территории НАТО стало бы особым случаем, поэтому важно выявить виновных и привлечь их к ответственности. В ходе визита Л. Линкявичюс встретится в Лондоне с британским секретарем по иностранным делам Борисом Джонсоном, другими парламентариями, советником премьера Терезы Мей по внешней политике, представителями литовской общины.