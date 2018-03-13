Молдавский экс-депутат осужден за шпионаж в пользу России 13.03.2018, 19:24

Юрий Болбочану

Фото: Dosug.md

Юрий Болбочану был завербован помощником военного атташе посольства РФ в Кишиневе.

Бывший депутат парламента Молдовы Юрий Болбочану приговорен к 14 годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Как пишет «Немецкая волна», об этом говорится в распространенном во вторник, 13 марта, пресс-релизе Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Согласно судебному решению, после освобождения Болбочану в течение четырех лет не сможет занимать государственные должности. Он вправе обжаловать приговор в апелляционном суде.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что экс-депутата завербовал помощник военного атташе посольства России в Кишиневе, который в действительности являлся сотрудником Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ (ГРУ), сообщается в пресс-релизе. С октября 2016-го по март 2017 года Юрий Болбочану передавал ему информацию, "которая могла быть использована в ущерб интересам республики".

В частности, он сообщал данные о тактике реализации положений Соглашения об ассоциации Молдовы и Евросоюза. За это Болбочану получал вознаграждения в размере от 100 до 1000 евро.

Юрий Болбочану был задержан 17 марта 2017 года. В постановлении о проведении обыска в его доме был назван и завербовавший его сотрудник посольства - Александр Грудин. Грудин оказался в числе российских дипломатов, в мае 2017 года объявленных в Молдове персонами нон-грата и высланных из страны.