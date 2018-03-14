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Сенатор Маккейн: Помпео будет служить народу с честью

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  • 14.03.2018, 11:53
Джон Маккейн

Растущие мировые угрозы США требуют надежного партнерства американских силовиков и дипломатов.

Сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн поприветствовал решение президента США Дональда Трампа назначить на пост государственного секретаря главу ЦРУ Майка Помпео, сообщает "Гордон" со ссылкой на сайт сенатора-республиканца.

"Я много лет знаю Помпео и считаю, что он будет продолжать служить нашему народу с честью в качестве госсекретаря, если назначение будет подтверждено. Когда мировой порядок быстро уступает хаосу, для нашей страны важнее, чем когда-либо, руководствоваться позицией силы на международной арене", – заявил сенатор.

Он отметил, что растущие мировые угрозы США требуют надежного партнерства американских силовиков и дипломатов, и Помпео может справиться с этой задачей в качестве госсекретаря.


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