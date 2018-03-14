Названа «главная проблема» белорусской экономики 2 14.03.2018, 12:22

В чем угроза?

В Беларуси зарегистрирован очередной всплеск роста потребительских кредитов. По данным Нацбанка, на 1 февраля сумма выданных населению кредитов составила более 3,1 миллиарда рублей.

По этому поводу уже стали бить тревогу международные кредиторы нашей страны. В частности, Евразийский фонд стабилизации и развития объявил, что «наибольший риск для экономики и финансовой системы Беларуси несет рост потребительского кредитования, учитывая высокую долю импортных товаров в потреблении».

В чем здесь опасность для белорусской экономики?

– Я думаю, что специалисты Евразийского фонда правы лишь отчасти, – объясняет в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. – Понятно, что они имеют в виду. Когда темпы роста потребительского кредитования превышают темпы роста экономики, то большая часть полученных кредитов идет на покупку импортных товаров. То есть, это вызывает рост спроса на иностранную валюту. В свою очередь, это давит на курс белорусского рубля.

По мнению собеседника, международные эксперты опасаются, что, выдавая потребительские кредиты, банки разгонят инфляцию, что повредит экономике в целом.

– На мой взгляд, это влияние пока не особо критично. В Беларуси потребительское кредитование снижалась несколько лет подряд. Так что, мы еще далеки от той точки, в которой риски от кредитования этого не начнут перевешивать пользу от него.

В то же время финансовый аналитик предупреждает – следить за этой ситуацией надо.

– Нужно быть очень внимательными. Например, следить за соотношением кредитной нагрузки получателей кредитов и их доходов. Если не отслеживать эти вещи, то это гарантированно приведет к тому, что станет больше плохих кредитов, которые перестают обслуживаться, – обращает внимание он.

Вадим Иосуб напоминает, что мировой финансовый кризис начался в США как раз из-за того, что банки выдавали большое количество кредитов, не задумываясь об их качестве. А в итоге пострадали все.

– Этой ошибки сегодня важно избежать в Беларуси, – подчеркнул эксперт.