«Кризис маршруток»: Как студент добирался из Минска в Слуцк 4 часа вместо 1,5 14.03.2018, 15:26

Случчане жалуются на нехватку автобусов из столицы.

Студент одного из минских вузов Владислав Шимчик еще недавно в Слуцк ездил каждые выходные. Но сейчас частоту визитов в родной город пришлось сократить до одного раза в месяц. Да и то, утверждает молодой человек, чтобы добраться домой, нужно пройти настоящий квест, пишет mlyn.by.

— Решил съездить домой — поздравить маму и бабушку с 8 Марта. После отмены маршруток я еще ни разу не ездил в Слуцк – не хотел лишней возни с вокзалами, билетами, ждал, когда все утрясется и можно будет спокойно уехать, — рассказывает Владислав. – Оказалось, что в предпраздничную среду очень много людей собралось из столицы по моему направлению. Фактически образовалась живая очередь, по которой билеты на проходящие автобусы получали те, кто был впереди. Мне пришлось ждать около двух часов, чтобы уехать на прямом рейсе до Слуцка.

В итоге студент потратил на дорогу около 4 часов вместо обычных полутора. Правда, отмечает Владислав, к моменту его возвращения из Слуцка в Минск проблема решилась: с 7 марта на этом маршруте начал работать столичный перевозчик. Пассажиры могут забронировать место через сайт компании. Отправка микроавтобусов идет от автовокзала в Слуцке и от вокзала «Центральный» в Минске.

— Но тем не менее остается много вопросов: справится ли единственный перевозчик с таким потоком людей? Впереди выходные, студенты опять поедут домой, не хочется по несколько часов просиживать в ожидании транспорта, — переживает Владислав.

Между тем слуцкие частные перевозчики возвращаться на транспортный рынок не спешат. Маршрутчики собрали более 20 тысяч подписей жителей города в поддержку старых правил перевозок. Теперь частники ждут реакции властей на свое обращение.

А вот солигорские водители с 14 марта вновь приступили к перевозке пассажиров. Заказать место в микроавтобусе можно, позвонив диспетчеру. Расписание и маршрут остаются прежними. Но есть одно «но»: вместо билетов пассажиры могут получить лишь общий чек. Таким образом, маршрутчики будут выступать как нерегулярные перевозчики, выполняя при этом поездки регулярного характера, а это может вызвать массу проблем для них же самих.

— Мы не можем оставить людей без транспорта, — скупо прокомментировал ситуацию водитель одной из маршрутных служб Солигорска.