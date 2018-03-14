Действительны ли еще чеки «Имущество»? 14.03.2018, 16:05

Фото: osh.by

В Беларуси потихоньку доживают свой век «пионеры» отечественных ценных бумаг – именные приватизационные чеки.

В редакцию Myfin.by пришло письмо от читателя, в котором он спрашивает о чеках «Жилье» и «Имущество»: «Так получилось, что я никогда не получал чеки «Жилье» и «Имущество». Разъясните, пожалуйста, могу ли я получить их сейчас».

За ответом журналисты обратились к юристу компании REVERA Ольге Полозовой.

– В то время как проактивная часть белорусского сообщества обсуждает прогрессивные формы инвестирования, а рынок рождает такие новые инструменты инвестиций как «криптобонды» и «гринбонды», в Беларуси потихоньку доживают свой век «пионеры» отечественных ценных бумаг – именные приватизационные чеки (ИПЧ) «Имущество».

Тем не менее, существует возможность не только использовать, но даже получить ИПЧ «Имущество» при некоторых условиях.

Как можно получить ИПЧ «Имущество» и до какого времени использовать?

Чеки «Имущество» начислялись гражданам Республики Беларусь, которые:

- достигли 16 лет на 03.08.1993;

- подали соответствующее заявление о начислении чеков «Имущество» до 01.01.1996 г.

Таким образом, если соответствующие условия были соблюдены, но сам сертификат ИПЧ «Имущество» не был получен, то за ним можно обратиться в ОАО «АСБ «Беларусбанк».

Постановление Совмина №79 от 1 февраля 2016 г. «Об обращении именных приватизационных чеков «Имущество» устанавливает срок обращения чеков по 30 июня 2019 г.

Как можно распорядиться чеками?

Способы использования ИПЧ «Имущество» установлены Законом «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь», и, как видно из названия, основной возможностью выступает обмен ИПЧ «Имущество» на акции государственных предприятий.

Попытка привлечь держателей чеков к приобретению государственной собственности была предпринята в рамках реализации программ приватизации, например 2008-2010 и 2011-2013 годов, когда акции более 500 белорусских предприятий предлагались к обмену на ИПЧ «Имущество» работникам акционируемых предприятий в процессе приватизации по специальным спискам, а также иным гражданам – держателям ИПЧ «Имущество» в отделениях АСБ «Беларусбанк».

В настоящее время физические лица могут обменять свои чеки на акции приватизируемых ОАО в общем порядке в отделении АСБ «Беларусбанк», в котором открыт специальный чековый счет на имя гражданина (определяется местом жительства).

Перечень приватизируемых ОАО можно найти на сайте Государственного комитета по имуществу, а также в отделении АСБ «Беларусбанк».

При этом необходимо иметь в виду, что акции, подлежащие обмену на чеки «Имущество» распределяются между обособленными подразделениями ОАО «АСБ Беларусбанк», как правило (за исключением крупных пакетов свыше 200 000 чеков в эквиваленте) по территориальному признаку: акции подлежат обмену в городе или районе (области, для пакетов 100 000 – 200 000 чеков) по месту расположения открытого акционерного общества.

Также, необходимо отметить, что несмотря на то, что в Законе «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь» прямо установлен такой способ использования ИПЧ «Имущество» как полная или частичная продажа, последующее использование и предъявление к погашению таких чеков в настоящее время покупателем невозможна. Соответственно, такой способ не используется.

Сколько акций можно приобрести в обмен на чеки?

На сегодняшний день номинальная стоимость одного чека «Имущество» составляет 44 копейки. Стоимость 1 акции кратна стоимости ИПЧ «Имущество» и составляет от 1 до 10 чеков, т.е. в зависимости от стоимости акций приватизируемого предприятия за 1 акцию можно отдать 1 чек (например, ОАО «МАПИД», Минск) или 3 чека (например, ОАО «Гродненский стеклозавод»), или 10 чеков (ОАО «МЕДИК», Гомель).

При этом, необходимо учитывать, что кроме начисленных непосредственно гражданину чеков для обмена на акции можно использовать также завещанные или переоформленные гражданину от близких родственников, которым они были начислены в качестве личной имущественной квоты, в пределах 250 чеков.

Можно ли получить денежную компенсацию за ИПЧ «Имущество»?

Законом Республики Беларусь «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь» предусмотрено, что по истечении срока обращения приватизационных чеков не использованные владельцами чеки могут быть предъявлены для погашения по месту выдачи либо в Национальный банк Республики Беларусь.

Компенсации будут подлежать только лично начисленные ИПЧ «Имущество».

Срок и порядок выплаты компенсации за неиспользованные приватизационные чеки на сегодняшний день не установлен, но по информации исходящей от регулятора, скорее всего очередных продлений сроков обращения ИПЧ «Имущество» ожидать не стоит.

Таким образом, в настоящее время, имеющиеся чеки можно:

- обменять на акции приватизируемых ОАО и, в перспективе, получать от таких акций дивидендный доход;

либо

- дождаться окончания срока обращения чеков и предъявить их государству к погашению.