Назван самый продаваемый автомобиль Европы 1 14.03.2018, 18:44

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Модель этого авто покупается в Европе каждые 12 минут.

По информации Nissan, в Европе модель Leaf 2018 покупается каждые 12 минут, что является абсолютным рекордом.

В общей сложности в Европе оформлено 20 тысяч заказов на «Лиф», из них 13 тысяч — это предзаказы, оформленные ещё до старта официальных продаж, передает transmissia.net.

Статистика по миру

За месяц до этого по всему миру было заказано всего 40 000 единиц Nissan Leaf. Из них 13 тысяч приходилось на Европу, США и Японию вместе взятые. Лучше всего новые Leaf продаются в Норвегии, в которой оформлено 4 тысячи заказов.

В 2017 году было продано 47 000 Nissan Leaf. С помощью новой модификации производитель планирует ещё больше увеличить продажи. Всего за время существования модели продано 300 тысяч её экземпляров.