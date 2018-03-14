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Фотофакт: В аэропорту Минска продается икра за 560 рублей

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  • 14.03.2018, 20:15
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Деликатес никто не покупает.

В редакцию CityDog.by читательница прислала фото автомата, который в зоне Duty Free Национального аэропорта «Минск» продает икру. В зависимости от веса баночка стоит от 230 до 560 рублей.

Автомат в начале этого года установил индивидуальный предприниматель Юрий, который занимается поставками рыбной продукции в Минск. Юрий рассказал , что видел такие автоматы в аэропортах России и решил попробовать у нас.

Пока что автомат принимает к оплате только купюры. Картоприемник планируют сделать в будущем, если будет спрос. Как пассажиры и туристы покупают деликатес? «Пока никак», – ответил Юрий.

Предприниматель говорит, что в магазинах минских торговых центров такая икра «стоит примерно столько же». К слову, на сайте бренда 30-граммовая баночка осетровой икры стоит 1 350 российских рублей (46 белорусских рублей), а килограмм того же продукта – 45 000 (1 548 белорусских рублей).


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