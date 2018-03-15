Фотофакт: В Якутии из самолета выпал груз золота 11 15.03.2018, 11:55

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На борту были золотые слитки общей массой 9 тонн.

В Якутске у грузового самолета Ан-12 при взлете воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Как пишет РБК, об этом сообщается на сайте АО «Аэропорт Якутск».

Самолет перевозил золотые слитки. Он летел по маршруту рудник «Купол» — Красноярск, в аэропорту Якутска самолет должен был дозаправиться.

Общая масса перевозимого груза — 9 тонн, передает портал. Исходя из учетных цен ЦБ в 2 425,42 российских руб. за грамм, стоимость находившегося на борту самолета золота составляет 21,8 млрд российских руб.

Фото: crimlife_yakutia / «ВКонтакте»

Отмечается, что из-за неправильной фиксации груза, у него оторвало часть рампы. Она упала в Якутске неподалеку от авторынка «Лера». Часть груза просыпалась на взлетно-посадочную полосу. Уточняется, что уже найдены 172 слитка по 20 кг каждый. Все ли слитки были обнаружены, пока не ясно.

По информации полиции, которую приводит ТАСС, вес потерявшейся части груза — около трех с половиной тонн.

В результате инцидента никто не пострадал. На борту самолета было пять членов экипажа.

Как уточняет агентство YakutiaMedia со ссылкой на очевидцев, помимо золота, самолет вез бриллианты и платину. Часть груза оказалась на летном поле. Силовики оцепили территорию, в аэропорту установлен усиленный контроль полиции.

Как отмечается на сайте аэропорта, самолет принадлежит авиакомпании «Нимбус». Перед вылетом Ан-12 проверили техники. Согласно заполненным ими документам, самолет был исправен. Экипаж принял решение о возвращении воздушного судна в Якутск. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Маган в 12 км от города.

Проводится проверка для установления причин происшествия.

В авиакомпании «Нимбус» на звонки РБК не ответили.

В золотодобывающей компании «Высочайший» РБК сообщил, что инцидент к ним «не имеет отношения» РБК также направил запросы в компании «Полюс», «Полиметалл» и «Селигдар».

В Россия в 2017 году было добыто 255 т золота, в том числе 24 т — в Якутии. Добычу золота в этом регионе ведут более 60 предприятий.

Авиакомпания «Нимбус» зарегистрирована в 1992 году. Основной вид деятельности — грузовые воздушные перевозки. Согласно данным базы СПАРК, ее собственниками являются производственная компания «Термо-Пласт» и физлицо Светлана Хлюстина. Компания работает в том числе по контрактам с госструктурами: Авиалесоохрана, Минприроды Хакасии, Новосибирская авиабаза и проч. С 2015 года «Нимбус» выполнила госконтрактов на общую сумму более 100 млн руб. Выручка авиакомпании в 2016 году составила 158 млн руб., чистая прибыль — 400 тыс.