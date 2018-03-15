Путин раскрыл свой псевдоним времен разведшколы 15 15.03.2018, 18:31

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Ранее он называл другое кодовое имя.

Президент России Владимир Путин в годы службы в советской разведке работал под псевдонимом Плавун - об этом он сам рассказал автору фильма о нем Андрею Кондрашову, пишет newsru.com.

Свое кодовое имя будущий глава государства получил в 1980-е годы, во время обучения в Краснознаменном институте им. Андропова, который сейчас известен как Академия внешней разведки. По словам Путина, все учащиеся знали друг друга только под псевдонимами, поскольку фамилии разглашать не позволялось.

"Я не выбирал. Эти псевдонимы были нам как бы выданы руководством курса", - рассказал глава государства в интервью для второй части фильма "Путин", которую 15 марта разместил в соцсети "Одноклассники" телеведущий Дмитрий Киселев.

"Это естественное требование при подготовке по линии легальной разведки", - добавил президент. Что касается курсов по линии нелегальной разведки, которые, по словам Путина, он проходил некоторое время, то "там подготовка идет просто индивидуально - один на один с преподавателем".

Ранее, в июле 2017 года, во время "детской" прямой линии, состоявшейся в образовательном центре "Сириус" в Сочи, Путин рассказывал, что во время учебы в разведшколе у него был псевдоним Платов.