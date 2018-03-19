У Лукашенко с китайцами не получилось 11 19.03.2018, 10:30

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Поднебесная не дает легких денег в обмен на дифирамбы.

Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост Председателя Китайской Народной Республики.

— Благодаря конструктивному диалогу, взаимному доверию и уважению интересов друг друга мы сумели заложить прочный фундамент для эффективной реализации намеченных совместных проектов, — подчеркнул правитель Беларуси.

В чем сходство лидеров Синеокой и Поднебесной? – спрашивает издание «Завтра твоей страны».

— Оба не признают демократию как механизм формирования власти, оба — авторитарные правители. А еще, как сейчас выяснилось, оба хотят оставаться у власти без всяких ограничений, — отмечает политолог Валерий Карбалевич.

— А много ли у них различий?

— Гораздо больше, чем сходства. Си Цзиньпин четко и ясно ориентируется на модернизацию Китая, используя для этого рыночные механизмы, иностранный капитал. Лукашенко до сих пор вообще не ставил перед собой задачу модернизации страны. Наоборот, он пытается сохранить остатки советской плановой экономики, где доминирует государственный сектор.

Китайские лидеры четко ориентировались на рынок, на частный сектор, они провели реформы даже в сельском хозяйстве, распустив коммуны. Хотя в Китае компартия является правящей, следовательно, главенствует коммунистическая идеология. Но это только форма, поскольку на самом деле содержание совсем другое.

В Беларуси же колхозно-совхозный строй продолжает оставаться доминирующим, хоть и под новым названием.

Следует отметить, что китайская культура имеет глубокие многовековые корни, и китайцы это знают и чтут.

А в Беларуси власти пытаются обнулить всю старую историю и вести отсчет с 1917 года.

Кроме того, правители Беларуси и Китая ставят разные внешнеполитические задачи, поскольку масштабы государств, экономическая и военная мощь несопоставимы.

— В своем поздравлении Лукашенко Си Цзиньпину Лукашенко отметил:

«Под Вашим мудрым руководством народ Китая уверенно реализует грандиозные «цели двух столетий». Как вы считаете, почему глава Беларуси поет дифирамбы китайскому лидеру?

— КНР – великая и богатая страна, у которой огромные золотовалютные резервы, много лишних денег. По объему внешней помощи и финансирования Китай сравнялся с США. Поэтому власти Беларуси пытаются этими деньгами воспользоваться.

Вначале у белорусского руководства была надежда, что с Китаем можно построить отношения по такой же модели, как с Россией, когда долгое время удавалось получать от Кремля дешевый газ в обмен на клятвы в верности и дружбе.

Но с китайцами так не получилось. Хотя, специалисты подсчитали, что примерно четверть ресурсов, которые Китай выделяет другим странам, бесплатные гранты. Но официальный Минск, несмотря на то, что объявил себя стратегическим партнером Поднебесной, живых денег в виде грантов или даже инвестиций получил очень мало.

— Тем не менее, правитель Беларуси регулярно посещает Китай и зовет в гости лидера КНР.

— Для Лукашенко очень почетно и важно быть союзником великой державы. Ведь и отношения с Россией основаны на том, что она претендует на статус великой державы.

Кстати, по этой же причине США во внешнеполитической риторике Лукашенко тоже занимают очень большое место. Он то ругается с американцами, то хочет дружить.

Китай – великая держава, поэтому очень почетно дружить с такой страной, ее руководителем. Это, по мнению Лукашенко, придает ему политический вес.

— На ваш взгляд, существуют ли между Минском и Пекином какие-то особо доверительные партнерские отношения?

— О равноправном партнерстве речи быть не может, поскольку белорусские власти постоянно что-то просят у китайцев. Пекин воспринимает Беларусь очень прагматично: как одно из государств Восточной Европы, которое хочет получить китайские деньги. Таких государств в мире немало, многие из них тоже подписали с Китаем соглашения о стратегическом партнерстве.

Китайцы дают нам кредиты, которые выгодны им самим, а прямых инвестиций, и уж тем более бесплатных грантов, совсем не много.