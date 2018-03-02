Заговор равнодушных 7 Ирина Халип

2.03.2018, 10:14

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Ирина Халип

Политический бойкот мы освоили, а вот человеческий – нет.

В прошлые выходные Мисс мира на инвалидной коляске Александру Чичикову не пустили в бар на Зыбицкой. Девушка не только поделилась историей в социальных сетях – она обратилась в Офис по правам людей с инвалидностью, откуда и ушло письмо в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку инциденту. Бар молчал пять дней, потом начал оправдываться – мол, они сами виноваты, нетрезвые были, и вообще уже больше четырех утра было на часах. Любители Зыбицкой тут же начали вступаться за администрацию заведения: а чего это она шляется по ночам, сидела бы дома – ничего бы и не было. Но я не о них – не о владельцах бара и не о тех, кто считает, что инвалиды должны дома сидеть. Я о нас.

Реакция на историю с Александрой Чичиковой среди людей с нормальными рефлексами вызвала простую реакцию: бойкотировать это заведение, не ходить туда, оставлять свои деньги в других местах, где инвалиду не нахамят, а помогут. Вот только ничегошеньки не будет. Потому что, освоив солидарность политическую, мы считаем социальную солидарность чем-то второстепенным. Не таким важным, как выйти в пикет, прийти на митинг или написать письмо политзаключенному. Мы любим бороться с режимом, но не боремся со жлобьём. А жлобьё и есть основа любого тоталитарного режима.

Помните, три года назад клуб Dozari проводил вечеринки «Русским быть модно» - с афишами, на которых сливались в объятиях Путин, матрешки, Кремль и автоматы Калашникова? На востоке Украины тогда шла настоящая бойня, а в центре Минска людей зазывали в клуб портретами Путина. Арт-директор клуба на вопросы журналистов отвечал, что по-белорусски не понимает и говорить не будет. Тогда никто не подвергал сомнению, что бойкотировать заведение нужно. Обсуждали бурно, клялись, что никогда, ни при каких обстоятельствах, даже по приговору суда не переступят порог этого гнусного места.

По логике, клуб давно уже должен был разориться и закрыться. Ан нет – существует, горит огнями прямо посреди главного проспекта. Ничего удивительного. Политический бойкот мы освоили. А вот человеческий – нет. Город-то у нас небольшой по сравнению с мегаполисами, и клиенты всякого из жлобских заведений – если не мы сами, то кум, сват, сосед, троюродный брат, одноклассник. Не пришельцы, не зеленые человечки, не марсиане, а вполне осязаемые горожане. Равнодушные.

Когда-то я читала историю одной бельгийской деревни, в которой веками существовали две булочные. Они и сейчас существуют. Но в последние семьдесят лет деревенские ходят только в одну. В другую не ходят – бойкотируют. Потому что во время Второй мировой хозяева этой второй булочной поддерживали нацистов. И жители деревни решили: мы туда ходить не будем. Десятилетия прошли, а они – вернее, уже их дети, внуки и правнуки – так и не ходят в ту булочную. Думаете, у нас такое возможно? Правильно думаете.

И владельцы жлобских заведений тоже правильно думают: один сознательный принципиально не придет, зато вместо него пожалует десяток веселых выпивох, которым все равно. Поэтому они и спокойны за свое будущее. Сегодня не пустят инвалида, завтра еврея или велосипедиста – и все останется, как прежде.

Кстати, о велосипедистах. После путешествия колясочника Саши Авдевича на хендбайке по всей Европе я в телефонном разговоре попросила его вспомнить «самое-самое». Такой момент, когда понимаешь, что именно ради этого и стоило пускаться в это рискованное и действительно опасное для человека с ограниченными возможностями путешествие. Ну, знаете, когда говорят: и вот я вышел на дорогу, увидел телегу с лошадью, а в долине клубился туман и паслись овцы, а вокруг пели птицы, и я понял, что ради этого мгновения и преодолел все эти тысячи километров.

Но Саша сказал кратко: «Я просто хотел увидеть океан». Я никогда не забуду эти слова. Потому что для нас с вами захотеть увидеть океан – это значит начать изучать сайты лоукостеров и расписания, искать варианты – из Вильнюса или Варшавы, - ждать распродаж билетов и подыскивать дешевое жилье. Для Саши Авдевича увидеть океан было задачей высшей категории сложности. Для нас зайти в бар – это плевое дело. Для Саши Чичиковой – это серьезный вызов.

Кровавый режим, конечно, достал. Но еще больше достали жлобство одних и равнодушие других – то, на чем он, собственно, и держится.

Ирина Халип, специально для Charter97.org