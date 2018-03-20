Юрист: Положение БАТЭ об аккредитации противоречит Конституции 20.03.2018, 10:40

БАТЭ вводит настоящую цензуру для СМИ.

«Положение об аккредитации ООО «ФК БАТЭ», размещенное на сайте клуба, содержит ряд пунктов, противоречащих действующему законодательству Республики Беларусь в области СМИ, авторского права и права на распространение информации», - пишет юрист Елена Лысакова для сайта «Трибуна».

«Введение аккредитаций, в первую очередь предназначено для обеспечения всех необходимых организационных и технических условий для размещения журналистов на мероприятии. Однако, встречаются ситуации, когда организаторы полагают, что вправе контролировать публикации, выходящие по итогам проведения мероприятий. Например, пытаются запретить публикации вообще, требуют согласовывать материалы, ограничивают их объем, вводят иные запреты на распространения информации. Подобные ограничения организаторов можно расценить как проявление цензуры, что недопустимо в соответствии со ст. 33 Конституции и Законом «О средствах массовой информации».

Так, Положение об аккредитации ООО «ФК БАТЭ» содержит ограничение трансляций в СМИ по времени (не более 3-х минут), запрещает аккредитованным СМИ использовать материалы других СМИ и болельщиков, ограничивает СМИ в праве на распоряжение снятым материалом. Кроме того, Положение устанавливает право ООО «ФК БАТЭ» требовать от СМИ предоставления клубу снятого материала. Полагаю, что указанные ограничения противоречат законодательству.

Право на собирание и распространение информации гарантировано каждому гражданину и закреплено Конституцией нашей страны, Законом «Об информации, информатизации и защите информации», а также международным правом. Поэтому любой присутствующий на спортивном мероприятии (не только представители аккредитованных СМИ) вправе сделать фото- или видеозапись и распоряжаться ей по своему усмотрению, в том числе, передать в любое СМИ для опубликования. Футбольный клуб в данном случае не имеет права вмешиваться в такие отношения.

Клуб также не вправе контролировать отснятый материал и запрещать СМИ использовать фото, видео и текст, полученные другими медиа ресурсами. Такие отношения регулируются авторским правом и договорами между редакциями», – сказала Лысакова.