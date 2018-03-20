Дуров отказался отдавать ФСБ ключи от Telegram 6 20.03.2018, 16:59

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Павел Дуров

Основатель мессенджера пообещал отстаивать приватность переписки пользователей.

Telegram не собирается раскрывать перед российскими спецслужбами содержание переписки пользователей, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Угрозы заблокировать Telegram, если он не передаст частные данные пользователей, не принесут плодов. Telegram продолжит отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни», - написал Дуров на своей странице в Twitter.

20 марта Верховный суд признал законным приказ Федеральной службы безопасности, устанавливающий процедуру передачи спецслужбе ключей для расшифровки переписки пользователей. Сразу после этого Роскомнадзор обязал мессенджер в течение 15 дней предоставить ФСБ необходимые данные. В противном случае по действующему законодательству Telegram грозит блокировка.

Telegram Messenger LLP в Верховном суде требовал признать недействительным приказ ФСБ, принятый в рамках антитеррористического закона Ирины Яровой.

Представители мессенджера настаивали, что документ противоречит требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке пользователей. Кроме того, приказ датирован 19 июня, а закон Яровой вступал в силу только 20 июля.

В октябре 2017 г. мировой суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 000 руб. за отказ предоставить ФСБ ключи для шифровки сообщений пользователей. 12 декабря решение подтвердил Мещанский суд. За повторный отказ в передаче данных мессенджер может быть заблокирован.