Ни себе, ни людям: как государство разрушает памятники архитектуры 1 20.03.2018, 23:09

На Витебщине приходят в упадок сразу несколько памятников архитектуры 19-го века.

Яркий пример – почтовая станция в деревне Кузьмино Городецкого района, которая находится возле одной из самых оживленных трасс – Е95. В хозяйственных руках объект мог бы стать хорошим сервисом, но сейчас пустует и разрушается, пишет «Белсат».

Почтовая станция в деревне Кузьмино Городецкого района стоит на одной из самых оживленных трасс – Санкт-Петербург – Одесса. В 90-е активный витеблянин Василий Ильницкий взялся развивать здесь придорожный бизнес: отстроил инфраструктуру, создал рабочие места. Дела шли в гору недолго. Вместе с правительственной программой развития придорожного сервиса, как грибы после дождя, начали появляться государственные предприятия и давить на частников.

«Не со мной был разговор, а с моими рабочими: «Знаете, хозяин ваш будет нам платить. Теперь мы хозяева этого Кузьмино». И на руках у них были бумаги. Бумаги, подписанные министром экономики. То есть, создавая акционерное общество, к ним перешли права – 100 метров от одной дороги, 100 метров до второй дороги…», – объясняет бизнесмен.

РУП «Витебскавтодор» не поделил с бизнесменам несколько соток земли. Ему отключили электроподстанцию, обрезали электричество: давление началось по всем направлениям, и Василий не смог противостоять государственному давлению.

«В кемпинг с моей помощью было вложено два с половиной миллиарда неденоминированных рублей. Два с половиной миллиарда! Как я утверждаю и готов нести ответственность за свои слова, построили бутафорию! В буквальном смысле – без водозаборной башни, без биологических очистных», – жалуется Василий Ильницкий

Самостоятельно эксплуатировать почтовую станцию «Витебскавтодор» не сумел. И придорожный сервис, который появился благодаря бизнесмену Ильницкому, попадал то к одному арендатору, то к другому. За все время сменилось 8 арендаторов, и все они остались в долгу перед государством. А сегодня почтовая станция и вообще продается «с молотка» за мизерные деньги.

Такая же судьба постигла еще одну почтовую станцию – в деревне Погребенка Сенненского района.

«Лошадей одних распрягают, а других, запрягают. Там стояли лошади, там где бункер. Ну, а теперь запущено все», – рассказывает местная жительница.

Постановлением Совета Министров заброшенное здание XIX века вместе с сараем, гумном, разрушенной конюшней было исключено из списка историко-культурных ценностей. Сегодня его охраняет не государство, а единственная и последняя жительница Погребенки.

«Одни подъехали на машине с такой, этой самой, вышкой, которой поднимают, а я посмотрела, в окно мне видно, пришла: что это вы делаете, а они уже веревки натянули, все сорвать. Милиция пока приехала, то они убежали», – вспоминает женщина.

Но, вполне вероятно, что мародеры вернутся. Ведь у исторических зданий нет бережливых хозяев. И неизвестно, удастся ли местным чиновникам, которые якобы руководствуются поговоркой «сам не ам, и людям не дам», найти инвесторов, готовых вкладывать деньги в безнадежные проекты.