Лучшие фильмы про пиратов 1 21.03.2018, 13:23

1,020

Кино и мультфильмы, которые стоит посмотреть.

Сайт kanobu.ru опубликовал лучшие фильмы и мультфильмы из жизни морских разбойников:

«Пираты Карибского моря» (Pirates of the Caribbean), 2003 г.

За лучшим фильмом про пиратов далеко ходить не надо. Первые Pirates of the Caribbean Гора Вербински — один из лучших приключенческих фильмов всех времен, триумф талантливого режиссера, нашедшего свой жанр.

Тут и депповский капитан Воробей, и очень интересный сценарий Теда Эллиотта с Терри Россио, буквально набитый отсылками к квестам, книгам и диснеевским аттракционам. Помимо обычных для жанра приключений и поиска сокровищ на тему очень удачно легла мистическая составляющая с проклятьем и неубиваемыми пиратами-призраками. Добавим ко всему этому потрясающую музыку Циммера, невероятно атмосферную операторскую работу Дариуша Вольского, да и сами батальныe сцены, решенные в комедийном ключе, но все равно глубоко впечатляющие... и тут уже не остается ничего другого, кроме как бросать все и идти пересматривать эту великолепную, ничуть не потускневшую за 15 лет картину.

Единственный недостаток «Пиратов» — последовавшая серия сиквелов, из которой без содрогания можно смотреть разве что второй фильм.

«Остров головорезов» (Cutthroat Island), 1995 г.

В начале прошлого века фильмы про пиратов входили в обойму так называемых swashbuckler movies («кино с фехтованием»), на которых строился весь Голливуд. The Sea Hawk с Эрролом Флинном или The Black Swan с Тайроном Пауэром рассказывали истории про реальных капитанов-головорезов, в биографиях которых было очень легко найти повод для сабельных поединков (желательно, на горящей палубе).

Но чем ближе к современному Голливуду, тем меньше историй про пиратов входило в обойму ежегодно выстреливаемых фильмов — уж слишком нелепыми, карикатурными, шуточными стали казаться корсары послевоенному зрителю. Про пиратов стали снимать мюзиклы вроде The Pirate с Джином Келли или сказки в духе The Princess Bride, а в фильмах-блокбастерах их вытеснили мушкетеры, рыцари, джедаи и прочие любители подраться на мечах.

В середине 90-х независимая компания Carolco Pictures (выпустившая, помимо прочего, «Терминатора 2» и «Основной инстинкт») наткнулась на сундук с забытыми сокровищами — сценарий фильма Cutthroat Island, классической пиратской картины для современного зрителя. Фильм согласился ставить Ренни Харлин, режиссер популярного «Скалолаза», выдвинувший на главную роль свою супругу — звезду «Мухи» и «Тельмы и Луизы» Джину Дэвис. Главную мужскую роль согласился играть Майкл Дуглас.

Фактически из всего этого должен был сложиться если не шедевр, то хотя бы крепкая жанровая картина в духе «Романа с камнем», которая вернула бы пиратов в список прибыльных голливудских тем.

Но, как это обычно бывает в таких случаях, буква X указывала на землю не совсем в том месте (и времени), где находились сокровища. Фильм собрал в США ничтожные $10 млн при бюджете в $98 млн, а трудности при его производстве были такими чудовищными, что морские разбойники стали считаться в Голливуде проклятой темой. В длинном списке проблем фильма и долгие поиски актера на главную мужскую роль (примерно как на роль Капитана Воробья), которую в итоге сыграл никому не интересный Мэттью Модайн, и сценарий, который переписывался прямо на площадке на личные деньги Харлина, и конфликты внутри съемочной группы, и всевозможные мелкие катастрофы на съемках.

Тем не менее, в наше время картина смотрится очень прогрессивно: сильная женщина-герой Морган Адамс то и дело спасает попадающего в беду бедолагу-мужчину. Образ Джины Дэвис в свободной белой рубашке получился весьма иконический, натура Таиланда и Мальты впечатляет, еще большее впечатление производят грандиозные декорации, больше всего напоминающие очень дорогой аттракцион на пиратскую тему.

Сценарий фильма — не более чем конъюнктурное переложение «Острова сокровищ» Роберта Луиса Стивенсона, но об этом можно догадаться по названию. Даже после всех переписываний там остались милейшие сцены в духе «слепой пират, убивающий кучу народа в таверне в кромешной темноте» — да и в целом фильм недооцененный и заслуживающий вашего внимания практически во всех аспектах кроме режиссуры Харлина.

«Остров сокровищ», 1986-88 гг.

Гениальную книгу Стивенсона экранизировали несчетное количество раз — одних кинофильмов снято больше полусотни. Но при этом порекомендовать что-то с живыми актерами по мотивам Treasure Island я вам не могу — все виденные мной экранизации затрагивают только детскую, самую поверхностную составляющую этого невероятно детального, проработанного и глубоко взрослого романа.

Ключевые фрагменты экранизаций кажутся тусклыми и пресными на фоне потрясающей стивенсоновской прозы, незабываемой даже в переводах Николая Чуковского: переправа припасов под обстрелом из пушки, штурм Частокола, психологическая дуэль с Израэлем Хэндсом... Любая из адаптаций с живыми актерами — британская, американская, советская ли, — это тяжелое разочарование.

Вместо этого я советую вам прекрасную анимационную картину студии «Киевнаучфильм» режиссера и сценариста Давида Черкасского с музыкальными номерами одесского театра «Гротеск» и нарочито-абсурдной трактовкой боевых сегментов.

Во-первых, песни и клипы с живыми актерами тут такие мощные, что затмевают любую из «настоящих» экранизаций. Во-вторых, Черкасский — величайший советский аниматор и один из лучших мультипликаторов мира, поставивший еще и «Приключения капитана Врунгеля» с «Доктором Айболитом». Качество и оригинальность анимации в «Острове сокровищ» изумительны даже по его меркам. В-третьих — Армен Джигарханян все еще лучший Джон Силвер.

«Смысл жизни по Монти Пайтону» (Monty Python’s The Meaning Of Life)

В отличный философский фильм легендарной британской труппы входит короткометражка, написанная и поставленная великим Терри Гиллиамом.

Речь там о небольшой британской фирме, поглощенной гигантской американской корпорацией. Ее молодые сотрудники решают избавиться от начальника и отправляются в свободное плавание по корпоративным морям, а потом устраивают нападение на небоскреб американской корпорации. В кульминации в ход идут несгораемые шкафы (их ящики используются в качестве пушечных ядер) и лопасти вентиляторов (в качестве сабель). Как это обычно бывает у «Пайтонов», однострочная шутка о параллелях между современным бизнесом и пиратскими нравами тут доведена до крайней степени абсурда... а потом уверенной рукой направлена и за пределы этой крайней степени.

Причем режиссура Гиллиама тут такая, что все смотрится как полноценная пиратская картина — даром что действующие лица облачены в деловые костюмы!

Почетное упоминание:

«Седьмое путешествие Синдбада» (The 7th Voyage of Sinbad), 1958 г., «Золотое путешествие Синдбада» (The Golden Voyage of Sinbad), 1973 г. и «Синдбад и глаз тигра» (Sinbad and the Eye of the Tiger) 1977 г.

В заключение я хотел порекомендовать вам что-то из классических фильмов про пиратов — к сожалению, картины с Флинном или с Пауэром в наше время устарели настолько, что тяжело смотреть даже отдельные сцены дуэлей на YouTube. Вместо этого я советую пересмотреть трилогию фильмов о легендарном моряке Синдбаде-мореходе, снятую по весьма отдаленным мотивам «Семи путешествий Синдбада-морехода» из сборника арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Фехтование, приключения и поиск сокровищ тут есть — и надо сказать, весьма неплохие! — но к ним добавляются нисколько не устаревшие stop-motion эффекты гения американской кукольной анимации Рэя Харрихаузена.