Мэттис: Россия решила стать стратегическим соперником

Мэттис: Россия решила стать стратегическим соперником1
- 21.03.2018, 15:59
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Глава Пентагона заявил, что об этом свидетельствует отравление Скрипаля, в котором британские власти обвиняют Россию.
Предполагаемая причастность России к отравлению бывшего двойного агента и его дочери в Великобритании свидетельствует о том, что Москва «решила стать стратегическим соперником», заявил министр обороны США Джим Мэттис, сообщает «Голос Америки».
«Мы всегда были готовы к сотрудничеству с Россией там, где это возможно», – заявил Мэттис журналистам, отвечая на вопрос, видит ли он возможности для улучшения отношений с Москвой после переизбрания Владимира Путина.
«К сожалению, они решили стать стратегическим соперником, как можно судить на основе того, что произошло в Соединенном Королевстве», – добавил он, очевидно, имея в виду отравление Сергея Скрипаля в Солсбери 4 марта.
Мэттис также осудил Россию за аннексию Крыма и военное вмешательство на востоке Украины.
«Список можно продолжить», – сказал он.
Великобритания и ее союзники настойчиво требуют от России пояснить, каким образом ее бывший двойной агент Скрипаль и его дочь были отравлены на британской территории с помощью нервно-паралитического вещества, которое, как утверждает Лондон, было разработано в Советском Союзе.
Кризис привел к взаимной высылке дипломатов из Лондона и Москвы.
Мэттис заявил, что США открыты к улучшению отношений.
«Мы хотим стабильности, мы хотим мира, но в то же время мы будем защищать наши демократические институты и наших союзников по НАТО, – сказал он. – Мы едины».
Отвечая на вопрос, удивили ли его итоги президентских выборов в России, Мэттис сказал: «Ни в малейшей степени».