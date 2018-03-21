Мэттис: Россия решила стать стратегическим соперником 1 21.03.2018, 15:59

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Джеймс Мэттис

Глава Пентагона заявил, что об этом свидетельствует отравление Скрипаля, в котором британские власти обвиняют Россию.

Предполагаемая причастность России к отравлению бывшего двойного агента и его дочери в Великобритании свидетельствует о том, что Москва «решила стать стратегическим соперником», заявил министр обороны США Джим Мэттис, сообщает «Голос Америки».

«Мы всегда были готовы к сотрудничеству с Россией там, где это возможно», – заявил Мэттис журналистам, отвечая на вопрос, видит ли он возможности для улучшения отношений с Москвой после переизбрания Владимира Путина.

«К сожалению, они решили стать стратегическим соперником, как можно судить на основе того, что произошло в Соединенном Королевстве», – добавил он, очевидно, имея в виду отравление Сергея Скрипаля в Солсбери 4 марта.

Мэттис также осудил Россию за аннексию Крыма и военное вмешательство на востоке Украины.

«Список можно продолжить», – сказал он.

Великобритания и ее союзники настойчиво требуют от России пояснить, каким образом ее бывший двойной агент Скрипаль и его дочь были отравлены на британской территории с помощью нервно-паралитического вещества, которое, как утверждает Лондон, было разработано в Советском Союзе.

Кризис привел к взаимной высылке дипломатов из Лондона и Москвы.

Мэттис заявил, что США открыты к улучшению отношений.

«Мы хотим стабильности, мы хотим мира, но в то же время мы будем защищать наши демократические институты и наших союзников по НАТО, – сказал он. – Мы едины».

Отвечая на вопрос, удивили ли его итоги президентских выборов в России, Мэттис сказал: «Ни в малейшей степени».