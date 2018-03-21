В рейтинге Mercer Минск опять назвали худшим городом Европы по качеству жизни 21.03.2018, 17:53

Первое место заняла Вена.

Международная консалтинговая компания Mercer составила очередной рейтинг городов по качеству жизни Quality of Living Rankings-2018, в котором Минск оказался на 188-м месте из 231. Столица Беларуси опять заняла последнее место среди европейских городов, вошедших в список, пишет tut.by.

Первое место заняла Вена, на втором месте расположился Цюрих, на третьем — новозеландский Окленд, на четвертом — Мюнхен, на пятом — канадский Ванкувер.

Соседний Вильнюс оказался на 81-м месте, Варшава — на 82-м, Таллин — на 87-м, Рига — на 90-м, Москва — на 167-м и Киев на 173-м. В итоге Минск оказался на последнем месте среди всех европейских городов, которые были в списке. По сравнению с прошлым годом белорусская столица улучшила свою позицию на одно место.

Рейтинг Quality of Living Rankings составляется с учетом 39 факторов, сгруппированных в 10 категорий: политическая и социальная среда, экономическая среда, социально-культурная среда, медицина и здоровье, инфраструктура и транспорт, возможности для отдыха, школы и образование, жилье, окружающая среда, потребительские товары.