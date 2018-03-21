закрыть
21 марта 2018, среда, 23:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Дело Скрипаля: Госдеп обвинил МИД РФ в неправдоподобных опровержениях

2
  • 21.03.2018, 21:23
  • 2,580

Попытки отрицать ответственность происходят по знакомому сценарию: Крым, MH17, Донбасс, Литвиненко, допинг.

Опровержения Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) о непричастности к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, которые прозвучали на брифинге в среду, 21 марта, являются неправдоподобными. Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт в Twitter, передает РБК.

Представитель Госдепа заявила, что США и Великобритания правильно поступили, что не отправили своих послов на брифинг в МИД России.

"США и Великобритания были правы, что не посылали послов на брифинг в МИД РФ, чтобы услышать дикие обвинения и неправдоподобные опровержения. Россия была ответственна за нападение... Попытки отрицать ответственность происходят по знакомому сценарию: Крым, MH17, Донбасс, Литвиненко, допинг и т. д.", - написала Нойерт.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России 21 марта пригласили всех аккредитованных в РФ послов зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, чтобы обсудить ситуацию вокруг заявлений Лондона о применении РФ отравляющих веществ на территории Великобритании.

Позже послы США, Франции, Германии и Китая заявили, что не придут на встречу в МИД РФ. Также прибыть на встречу отказался посол Великобритании.


популярное за неделю

Мнение

25 марта все вместе споем «Магутны Божа»
25 марта все вместе споем «Магутны Божа» Сергей Довгушев
Моя страна больна
Моя страна больна Евгений Ройзман
Госзаказ на Конституцию
Госзаказ на Конституцию Константин Скуратович
Физики и юрики
Физики и юрики Ирина Халип