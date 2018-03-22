закрыть
22 марта 2018, четверг, 11:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Белорусские гандболистки одержали первую победу в квалификации ЧЕ-2018

  • 22.03.2018, 8:46
Фото с сайта handball.by

В Приштине белоруски обыграли команду Косова.

Женская сборная Беларуси по гандболу возобновила отборочный цикл чемпионата Европы — 2018. 21 марта в Приштине белоруски обыграли команду Косова, сообщает tut.by.

Косово — Беларусь — 22:31 (8:16).

Мячи в команде Беларуси забрасывали Анастасия Мазго (5), Наталья Василевская (5), Наталья Костина (5), Валентина Нестерук (4), Алеся Мигдалева (4), Ирина Дронова (3), Лилия Артюхович (3), Ирина Тризно (1), Виктория Шамановская (1).

В команде Косова 17 из 22 мячей на счету всего двух гандболисток — Леоноры Демай (9) и Мирелы Джикокай (8). Еще 2 гола в активе Пашке Марку (2), по 1 мячу забросили Фиторе Алиу, Шкурта Мехмети и Альбина Ругова.

Белоруски ошеломили соперниц мощным стартом. Хозяйки сумели распечатать белорусские ворота лишь на 16-й минуте, пропустив к тому моменту 8 безответных голов.

Впрочем, после этого гандболистки Косова отличились еще дважды кряду, выдав отрезок 3:0, однако этот рывок хозяек не стал переломным — контроль над игрой по-прежнему оставался за белорусками. Но всплески в действиях менее рейтинговых соперниц порой озадачивали нашу команду, которой явно не хватало концентрации на протяжении всей встречи.

Тем не менее сборной Беларуси удалось добиться первой победы в отборочном турнире к чемпионату Европы — 2018. Начали же белоруски квалификацию с двух поражений, осенью 2017-го проиграв в гостях Голландии — 21:33 и дома Венгрии — 18:25.

Ближайший поединок сборная Беларуси снова проведет с командой из Косова — на сей раз 25 марта в Минске во Дворце спорта «Уручье» (начало в 15.00).

Затем белоруски сыграют 31 мая дома с Голландией, а завершат квалификацию ЧЕ-2018 выездной встречей в Венгрии 2 июня.

Путевки в финальную стадию чемпионата Европы завоюют по две лучшие команды каждой из 7 отборочных групп, а также лучшая из сборных, которые финишируют на третьих местах. Сборная Франции на правах хозяйки автоматически получила пропуск на чемпионат Европы.


популярное за неделю

Мнение

25 марта все вместе споем «Магутны Божа»
25 марта все вместе споем «Магутны Божа» Сергей Довгушев
Моя страна больна
Моя страна больна Евгений Ройзман
Госзаказ на Конституцию
Госзаказ на Конституцию Константин Скуратович
Физики и юрики
Физики и юрики Ирина Халип