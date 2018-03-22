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Марк Цукерберг: Мы усилим защиту данных пользователей Facebook

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  • 22.03.2018, 9:04
Марк Цукерберг

Глава и основатель социальной сети выступил с заявлением по поводу скандала с незаконным сбором информации.

Основатель «Фейсбука» Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) в среду опубликовал официальное обращение к клиентам от имени компании, сообщает «Голос Америки».

«Мы несем ответственность за охрану ваших данных, и, если мы не можем ее обеспечить – мы не достойны вас обслуживать», – сказано в заявлении, опубликованном на странице Facebook.

«Хорошая новость, – говорится далее в заявлении, – заключается в том, что наиболее важные меры по предотвращению повторения подобного мы предприняли еще несколько лет назад. Но мы тоже делаем ошибки, и надо принять еще больше мер, и нам следует увеличить усилия и сделать это».

В минувшую пятницу компания «Фейсбук» призналась, что ей было известно еще в 2015 году о том, что британский исследователь Александр Коган незаконно предоставил одной аналитической фирме информацию о пользователях социальной сети. Причем сами данные были им собраны легально, посредством приложения, содержащего викторину с вопросами о личных качествах. Вышеупомянутая аналитическая фирма подозревается в том, что она, в нарушение закона, на основании данных примерно о 50 миллионах пользователях «Фейсбука» создавала профайлы для использования в предвыборных кампаниях в США, включая президентскую кампанию Дональда Трампа.

«Фейсбук» подвергся критике за то, что не поставил своих пользователей в известность об этом инциденте в 2015 году. Только сегодня Цукерберг впервые публично высказался на эту тему.

НОВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ

Основатель «Фейсбука» также описал новые защитные средства, которые эта интернет-платформа будет применять для защиты личной информации пользователей в будущем.

Среди них: выявление разработчиков приложений, которые используют персональную информацию не по назначению; ограничение информации, которая будет доступна разработчикам; и прекращение доступа разработчика к этим данным, если пользователь не работал с приложением в течение трех месяцев и больше.

Также было сказано, что «Фейсбук» сделает более простой для пользователей возможность отменить данное авторам приложения разрешение использовать информаицю о них: собщается, что система «отключения доверия» будет размещена в самом начале ленты новостей (news feed).

За первый же час с момента появления на странице пресс-релиз Цукерберга получил 32 тыс. «лайков» и других положительных комментариев. Количество команд share за тот же период превысило 10 тыс.

Совсем по-иному отреагировал на эту новость фондовый рынок: за последние три дня торгов общая капитализация Facebook уменьшилась на 45 миллиардов долларов.

ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Дознание, которое ведется в отношении связанной с Facebook и ее ролью в президентской кампании 2016 года фирмой Cambridge Analytica – это лишь самый свежий аспект общественной дискуссии о том, как в отношении социальной сети должны осуществляться регулирование и мониторинг.

Имея два миллиарда пользователей ежемесячно и зарабатывая миллиарды долларов в виде прибыли, «Фейсбук» давно стал важным проводником идей, мнений и пропаганды, которая во многом направляется на пользователей, исходя из их личных профайлов.

Уже было подтверждено, что некие лица, имеющие связи в России, использовали «Фейсбук», чтобы распространять в нем не только пропаганду, но и дезинформацию.

Однако, в последние месяцы компания, вместе с порталами YouTube и Twitter, изменила свои компьютерные алгоритмы, чтобы снизить влияние ботов и прочих автоматических аккаунтов. Кроме того, руководство Facebook пообещало взять на работу еще 10 тыс. специалистов по кибербезопасности.


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