В США достигнуто бюджетное соглашение 22.03.2018, 14:08

Лидеры Республиканской и Демократической партии согласовали законопроект стоимостью 1,3 триллиона долларов.

Лидеры Конгресса США от Республиканской и Демократической партии в среду представили законопроект стоимостью 1,3 триллиона долларов, который позволит финансировать правительство до конца сентября, сообщает «Голос Америки».

Документ предусматривает выделение дополнительных 80 миллиардов долларов на нужны национальной обороны, однако в нем не нашлось средств для финансирования некоторых иммиграционных инициатив президента Дональда Трампа.

В случае принятия Палатой представителей и Сенатом до полуночи пятницы законопроект позволит избежать частичного закрытия многих федеральных ведомств и программ начиная с этих выходных, когда нынешние расходные полномочия правительства истекут.

Ранее в среду Белый дом дал понять, что Трамп поддержит законопроект, что, возможно, положит конец длительным дебатам о приоритетных направлениях расходования средств в этом финансовом году, который начался 1 октября.

Контролируемому республиканцами Конгрессу потребуется поддержка демократов для принятия законопроекта, которому, вероятно, воспротивятся многие республиканские консерваторы из-за его затратности.

Конгрессмен Марк Уолкер, возглавляющий большую группу республиканских консерваторов в Палате представителей, посетовал, что законопроект приведет к увеличению бюджетного дефицита.

«Необходимо ограничить привычку Вашингтона к бесконтрольным тратам, которые не замедлились при республиканском правлении», – сказал законодатель.

В то же время лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер позитивно отозвался о проекте бюджета.

«Идет ли речь о финансировании борьбы с опиоидами, обеспечении сельских районов широкополосной связью, студенческих кредитах или уходе за детьми – этот законопроект ставит трудящихся и их семьи на первое место», – заявил он.

Ранее Трамп требовал предусмотреть в законопроекте выделение 25 миллиардов долларов на финансирование строительства стены на границе с Мексикой, но переговоры с демократами по этому вопросу окончились неудачей на этой неделе, сообщили сотрудники Конгресса.

Вместо этого Трамп в этом году получит почти на 1,6 миллиарда долларов больше на укрепление охраны границ. Республиканцы утверждают, что эти деньги помогут построить более 140 километров «физического барьера» на южной границе США.

Демократы говорят, что деньги не будут использованы для строительства новой бетонной стены.

Министерство внутренней безопасности получит дополнительно 7 миллионов долларов, что позволит нанять 351 агента Таможенной и пограничной службы. Однако законопроект не дает Трампу средств на значительное увеличение числа сотрудников Иммиграционной и таможенной службы, которого он добивался в рамках своего плана расширения депортаций нелегальных иммигрантов.

Документ также предусматривает дополнительные ассигнования на развитие инфраструктуры и борьбу с российскими хакерскими атаками на выборах.