Химический тупик Захаровой 3 Георгий Кухалейшвили

23.03.2018, 12:48

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Мария Захарова

Фото:ТАСС

Захарова посодействовала укреплению позиций Великобритании в противостоянии с Россией.

Российско-британский скандал вокруг отравления бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери советским боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок" приобретает общеевропейский масштаб. Несколько дней назад в эфире телеканала "Россия 24" директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова отрицала причастность ее страны к отравлению Скрипаля и подчеркнула, что разработки вещества под кодовым названием "Новичок" никогда не велись ни в России, ни в СССР. Она заявила, что наиболее вероятным источником происхождения химиката являются Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США, которые якобы с конца 90-х гг. проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок".

Правительственные круги европейских стран опровергли предположения Захаровой. Особенно активно отреагировали в Чехии, власти которой выступают за активизацию торгово-экономического сотрудничества с Россией и до недавнего времени ставили под сомнение целесообразность антироссийских санкций.

В МИД Чехии назвали заявление Захаровой абсурдным и вызвали российского посла Александра Змиевского для разъяснений. На сайте Совета ЕС было опубликовано заявление, в котором Россию обвинили в нарушении Конвенции о запрете химического оружия, потребовали раскрыть детали программы "Новичок" перед Организацией по запрету химического оружия и констатировали, что применение химического оружия при любых обстоятельствах представляет угрозу. Похоже, в отношениях России и Евросоюза возник еще один проблемный вопрос, выгоду из которого может извлечь Украина.

Напомним, что 4 марта Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания возле торгового центра в г. Солсбери. По данным военного научно-исследовательского института в Портон-Дауне, их могли отравить нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разрабатывалось в СССР. В 1995-2000 гг. полковник ГРУ Скрипаль работал на британскую разведку МИ6 и за это время передал Великобритании информацию из 20 тыс. секретных документов, в том числе о российских военных объектах. В 2004-2010 гг. он отбывал тюремное заключение в России. В 2010 г. его выдали Великобритании в рамках сделки по обмену на 10 арестованных в США российских шпионов.

Подозрения без доказательств

Расследование обстоятельств отравления Скрипаля еще не завершено, и до конца непонятно, каким образом советское нервнопаралитическое вещество "Новичок" оказалось в Великобритании и как британские специалисты определили, что именно эта разновидность химического оружия была применена в Солсбери. Пока в этом инциденте очень много белых пятен. Однако в Кремле решили не дожидаться результатов расследования британцев и поспешно обвинили во всех грехах Запад, чтобы переключить внимание с России на названные Захаровой европейские страны. Захарова попыталась посеять смуту среди стран - членов ЕС. Российский посол Александр Змиевский расплывчато объяснил чешским дипломатам, что в своих предположениях Захарова опиралась на то, что Чехия и другие названные страны якобы также могут производить аналогичное химическое оружие.

Если исходить из логики россиян, то заниматься разработками химического оружия может любая страна с более или менее развитым научно-техническим и интеллектуальным потенциалом.

В 1930–1970-е гг. Швеция проводила исследования в области горчичного газа и зарина и рассматривала возможность их использования шведской армией. Однако под давлением общества и в виду неблагоприятной экономической ситуации в 1970 г. шведское правительство отказалось от дальнейших разработок в области химических вооружений. Великобритания применяла химическое оружие в годы Первой мировой войны. В 1939-1989 гг. институт в Портон-Дауне проводил эксперименты с нервно-паралитическими веществами. В 50-х Великобритания произвела 20 т нервнопаралитического агента зарин. Разработкой химического оружия занимались США. К началу 90-х в США находилось 30 тыс. т химического оружия. По состоянию на 2012 г. Штаты уничтожили 90% своего запаса и планируют завершить ликвидацию к 2023 гг. В 1999 г. американские военные эксперты посетили Узбекистан, чтобы помочь местным властям закрыть советский испытательный полигон химического оружия в г. Устюрт, где могло тестироваться вещество "Новичок".

Сомнительно, что европейские страны, как подозревает Захарова, занимались разработкой новых видов химического оружия с конца 90-х. В 1993 г. была подписана международная Конвенция о запрете химического оружия (вступила в силу в 1997 г.), в соответствии которой 190 стран-участниц обязались уничтожить свои запасы химического оружия и мощности для его изготовления. США, Великобритания, Швеция, Чехия, Словакия и Россия являются участницами данной конвенции. Только Египет, Южный Судан и Северная Корея до сих пор не присоединились к данному документу. До подписания конвенции крупными владельцами химического оружия являлись Албания, Индия, Южная Корея, Ливия, но никак не перечисленные Захаровой европейские страны.

Бывший глава военной разведки Чехии Андор Шандор считает, что боевые отравляющие вещества не стояли на вооружении в армии Чехословакии. По его мнению, Чехия даже не проводила работы с веществами вроде "Новичок". Похожего мнения придерживается и бывший глава Словацкой информационной службы Петер Тот.

С таким же успехом можно утверждать, что именно Россия ответственна за покушение на Скрипаля. По крайней мере зацепок для этого больше. По данным российской газеты "Московский комсомолец" со ссылкой на одного из разработчиков вещества "Новичок", советского химика Вила Мирзаянова, который сейчас проживает в США, формула данного агента засекречена, и произвести его могла только Россия. "Новичок" разрабатывался в рамках программы "Фолиант" в филиалах "Государственного союзного НИИ органической химии и технологии" в Новочебоксарске или Шиханах. Мирзоянов не считает, что Россия уничтожила свои запасы химического оружия (40 тыс. т). Судя по всему, Россия могла сохранить символическое количество перспективных образцов, как вещество "Новичок", или произвести его заново.

Кроме того, попытка убийства Скрипаля напоминает отравление радиоактивным изотопом полоний-210 бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко в 2006 г. Он сбежал в Великобританию из-за преследований в России. Он обвинял российские спецслужбы в причастности к взрывам жилых домов. В обоих случаях орудием преступления были редкие вещества, а объектами устранения - бывшие российские силовики, которые знали слишком много секретов Кремля. Ликвидируя своих шпионов, которые переметнулись на чужую сторону, Кремль дает понять своим силовикам, что работа на спецслужбы других государств может стоить жизни.

Дипломатический тупик России

Своим демаршем Захарова загнала Россию в дипломатический тупик и обострила отношения с Европой. В МИД Чехии заявили, что утверждения российской стороны наносят удар по желанию двух стран развивать взаимное сотрудничество. Захарова фактически попыталась перевести подозрения Великобритании по поводу отравлении Скрипаля в сторону Чехии, одного из ближайших партнеров России в ЕС.

На текущий момент у власти в Чехии находятся умеренные евроскептики, которые лоббируют интересы России в ЕС. Президент Чехии Милош Земан и премьер-министр Андрей Бабиш считают аннексию Крыма свершившимся фактом и не видят смысла в действующих антироссийских санкциях. Земан даже предлагал выплатить Украине материальную компенсацию, чтобы закрыть крымский вопрос. Чешский президент стал одним из тех европейских лидеров, которые поздравили Владимира Путина с недавней победой на президентских выборах.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Совета ЕС Дональд Туск воздержались от подобного шага. Правящая в Чехии партия ANO 2011 рассматривает возможность разработки новой стратегии отношений с Россией ради укрепления европейской безопасности. Чешский бизнес заинтересован работать с Россией в сфере металлургии, машиностроения, поставки топлива. Однако вместо конструктивных отношений с Россией чехи получили плевок в лицо от российского дипломата. Россия дискредитировала себя в глазах чешской политической элиты, и уровень доверия в двусторонних отношениях подорван.

То же самое касается Словакии. Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо не скрывал негативного влияния антироссийских санкций на европейскую экономику и поддерживал их исключительно ради сохранения общеевропейского единства, выступал за добрососедские отношения России и ЕС. Заявление Захаровой повысит градус антироссийских настроений в европейских странах. Британский парламент планирует принять новые законы для усиления борьбы со шпионажем и защиты от враждебных действий других государств. Планируется внести правки по типу "акта Магнитского" в закон о санкциях. Американский "Акт Магнитского" 2012 г. предусматривает возможность введения персональных санкций в отношении лиц, которые ответственны за нарушение прав человека. Персональные санкции предусматривают замораживание банковских счетов. Королевская семья и члены правительства решили бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России в этом году.

Вместо того чтобы разобщить ЕС по вопросу отравления Скрипаля, Захарова посодействовала укреплению позиций Великобритании в противостоянии с Россией. Главы МИД стран - членов ЕС выразили солидарность с Великобританией и желание привлечь к ответственности виновных в преступлении. Ранее Великобританию поддержали США во время заседания Совбеза ООН по делу Скрипаля. Химический скандал России и Европы это своего рода отрезвляющий душ для европейских политиков, которые упрощают российскую угрозу для безопасности своих стран и готовы закрыть глаза на аннексию Крыма и конфликт на Донбассе ради бизнес-интересов. Это касается итальянских евроскептиков и популистов из партий "Лига Севера", "Вперед, Италия", "Движение пяти звезд", австрийских ультранационалистов из "Австрийской партии свободы", немецкой антимигрантской партии "Альтернатива для Германии". Россия в очередной раз предстала в глазах ЕС как государство, с которым очень сложно искать точки соприкосновения.

Выгоды Украины

Новый проблемный момент в отношениях России и Запада отвечает интересам Украины. Отравление Скрипаля и демарш Захаровой создают предпосылки для продления действующих антироссийских санкций европейскими странами и, возможно, их ужесточения. Вряд ли теперь политическая элита Чехии будет лоббировать отмену или смягчение антироссийские санкций. Если в результате расследования будет доказано, что отравление Скрипаля это дело рук российских спецслужб или спонсируемых ими частных лиц, то Америке и Европе будет сложно воздерживаться от введения новых ограничительных мер в отношении России.

Одно дело агрессия России в Украине или Грузии, которые не являются членами НАТО, и совершенно другое дело применение запрещенного химического оружия на территории страны - члена альянса. Россия могла нарушить суверенитет Великобритании. Согласно уставу НАТО, страны - члены альянса обязаны предоставить помощь пострадавшей стороне, в данном случае Великобритании. Отравление Скрипаля создает основание для введения новых коллективных антироссийских санкций США и Европы в отношении наиболее доходных отраслей российской экономики. Санкции будут длиться до тех пор, пока Россия не раскроет информацию о нервнопаралитическом веществе "Новичок", не говоря о возвращении Крыма в состав Украины и выводе российских войск из Донбасса.

Георгий Кухалейшвили, 112.ua