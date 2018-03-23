Предприятия задолжали белорусам 13 миллионов по зарплате 1 23.03.2018, 12:59

Зарплату не выплачивают 195 организаций.

В Беларуси просроченная задолженность по зарплате на 1 марта числилась за 195 предприятиями. Организации не смогли вовремя выплатить своим работникам в общей сложности 12,8 миллиона рублей, сообщили в Генпрокуратуре. Больше всего предприятий-должников по выплате зарплаты находится в Витебской области.

Если перевести общую сумму задолженности в средние заработки по стране, то получится, что предприятия должны около 14 900 получек (последние данные по зарплатам за январь — 859 рублей).

В Федерации профсоюзов уточнили, что в феврале текущего года 203 организации допустили нарушения законодательства о труде в части выплаты зарплаты. «При этом в январе профсоюзами было выявлено 100 таких организаций, то есть количество должников выросло более чем в 2 раза», — добавляют в федерации.