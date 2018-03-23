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Житель Барановичей объявил бойкот ЖХК

  • 23.03.2018, 13:55
Александр Портянко
Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Белорус не платит за капремонт в подъезде, считая, что его сделали плохо, а смету завысили.

Житель многоквартирного дома Александр Портянко не платит за сделанный ЖЭСом ремонт подъезда, пишет intex-press.by. Он считает, что «ремонта не было». Пока ему начисляют пеню, Александр не теряет надежды разобраться, «куда ушли краска, штукатурка и прочее». С 2014 года ремонт подъездов стали делать за счет жильцов. Однако у людей нет реального механизма контролировать трату их денег.

Ремонт был нужен

Александр Портянко живет в двухэтажном доме №22 на улице Горького. Дом старый – ему больше 65 лет. Александр с семьей переехал в эту двухэтажку примерно 30 лет назад. За все это время, по его словам, ремонта в подъезде не было. Старый деревянный пол на площадке «стал ходить ходуном», краска на нем и на стенах облезла.

В конце лета – начале осени прошлого года, рассказывает Александр, на доме появилось объявление о том, что состоится собрание по поводу ремонта подъезда.

– На собрание пришли я и несколько соседок. Работники ЖЭСа сказали, что ремонт обойдется для каждой квартиры в 200–250 рублей. Мы стали возмущаться такой стоимостью, на этом собрание и закончилось, – рассказывает Жанна, жена Александра.

Потом, по словам женщины, было еще одно объявление о собрании, на которое, как она говорит, не попала, так как была на работе, а позже – о начале ремонта.

Работники ЖЭСа начали делать ремонт в конце сентября – начале октября, рассказывают супруги. Еще до его окончания Александр решил выяснить, в какую все-таки сумму обойдутся жильцам работы.

– Несколько раз ходил в ЖЭС. Добиться толку было сложно. Сначала дали одну смету – на 1228 рублей, потом другую – на 695 рублей! – недоумевает мужчина.

В первой материалы на ремонт подъезда стоят 218 рублей, а на зарплату работникам предусмотрено 496 рублей. Во второй – и на то, и на другое почти в два раза меньше. Мужчина в тонкостях такой бухгалтерии разобраться не смог.

– Подъезд один и тот же, а разница почти в два раза, – говорит он. – Почему – мне так никто и не объяснил.

Помимо разной стоимости мужчину возмутил перечень материалов в сметах. Он рассказывает, что даже подходил к рабочим и просил показать, где, например, финишная шпатлевка, указанная в смете, и куда они ее будут наносить.

– Но мне ничего не показали и не рассказали. Отвечали, что делают то, что им говорят, – рассказывает Александр.

«Что они выравнивали?»

Ремонт закончили в октябре. О том, что в подъезде что-то делали, говорит Александр, напоминают только висящие под потолком провода.

– Когда стены и потолок белили, их оторвали, а назад не прикрепили, – рассказывает он.

Старые доски пола не меняли, стены не выравнивали, труба на площадке как текла, так и течет, «уже даже грибок пошел».

– Одного не могу понять. В смете значится выравнивающая смесь. А что они выравнивали? Тут даже не специалисту видно, что и потолок, и стены просто покрасили. Они как были неровными, так и остались. Что они красили белой и серой краской, если у нас в подъезде ни белого, ни серого ничего нет? – говорит он.

«И людей не обидеть, и ремонт сделать»

В ЖЭС №2 говорят, что работы в двухэтажке на улице Горького проводили так, чтобы людям было не очень дорого и в то же время ремонт подъезда был сделан.

– Перед ремонтом мы предлагаем людям несколько смет с перечнем работ и стоимостью. Если жильцы считают, что ремонт по одной смете слишком дорогой, мы предлагаем другую, – говорит Иван Филипович, начальник ЖЭС №2. – Стараемся, чтобы и людей не обидеть, и ремонт сделать. В этом подъезде можно было и полы перестелить, но для людей это дорого, ведь там живут в основном пенсионеры.

Иван Филипович добавляет, что перед началом ремонта, как и положено, с жильцами было проведено собрание, где был выбран старший по подъезду, и после завершения работ он подписал акт-приемки-передачи.

Супруги Портянко говорят, что не знают, кто из жильцов подписывал этот акт. На их взгляд, если за ремонт подъезда платят все жильцы, все должны и оценивать качество ремонта.

– Я разговаривал с соседками. Они сказали, что в их возрасте не до выяснения отношений, что жить им, возможно, осталось недолго, и доказывать что-то они не хотят, – говорит Александр.

Не платит за ремонт

С ноября Александру, как и другим жильцам подъезда, начали начислять плату за ремонт. Все работы обошлись почти в 700 рублей – столько, сколько было указано во второй смете. Эту сумму разделили между всеми шестью квартирами (в зависимости от их площади) и сделали рассрочку на три месяца. Александр должен заплатить около 120 рублей – по 42 рубля в месяц. Но деньги он не вносит, ему насчитывают пеню.

– Я не готов платить за ремонт, которого не было, – говорит Александр.

Мужчина по-прежнему пытается доказать, что жильцов, большинство из которых – пенсионеры, обсчитали. В декабре прошлого года, рассказывает Александр, он обратился в ОБЭП, но ответа оттуда пока не получил. В феврале супруги Портянко написали жалобу в Администрацию Президента.

– В Барановичах, как я понял, решить что-то не получится. Позвоните по одному номеру, потом по другому, а в результате – ничего. Может, хоть президент с нашим подъездом разберется, – говорит Александр.

«Проверить теоретически возможно»

Александр Горбач, юрист:

– Текущий ремонт подъездов – больной вопрос для всей страны. Он относится к основным жилищно-коммунальным услугам, а значит, хотите вы того или нет, услуга вам будет оказана, и вы за нее обязаны будете заплатить. Другими словами, если в ремонте есть необходимость, его сделают: ведь ЖЭСы, ЖСПК несут ответственность за состояние домов.

Проверить, сколько и каких материалов было затрачено на ремонт, теоретически возможно. Возможно, результат будет от обращений в Администрацию Президента. Если нет – людям надо обращаться в суд. Суд назначит экспертизу, которая установит, качественно ли сделан ремонт, сколько и каких материалов было потрачено. Но если жильцы его проиграют, то должны будут оплатить и судебные издержки, и экспертизу. А это немалые деньги.

«Ничего не показывали и не рассказывали».

Что делать, если ремонт в подъезде сделали некачественно

В Комитете госконтроля говорят, что если с местными коммунальщиками уладить вопрос с некачественным ремонтом подъезда не получается, можно обратиться к ним (в Комитет госконтроля) или в Министерство ЖКХ и указать те моменты, которые вызывают у людей сомнения.

Как должен выполняться текущий ремонт подъезда за счет жильцов

Не позднее месяца до начала проведения работ ЖЭС должен предоставить жильцам информацию:

- о планируемых сроках проведения ремонтных работ;

- об основных видах ремонтных работ;

- об общей ориентировочной стоимости ремонта;

- о заказчике с указанием контактных телефонов, времени и месте приема потребителей для решения организационных вопросов по проведению текущего ремонта (определение перечня и качества материалов, используемых для ремонта, выбор цветового решения и др.);

- о дате, месте и времени проведения общего собрания потребителей, повестке дня.

Не позднее 10 дней до начала ремонта ЖЭС должен провести общее собрание потребителей, на котором:

- определить перечень и качество материалов, используемых для ремонта;

согласовать цветовое решение;

- принять решение о выборе уполномоченного лица (лиц) от потребителей по приемке выполненных работ;

- предложить потребителям к заключению договоры;

- по результатам проведения общего собрания потребителей составить протокол общего собрания с отражением в нем всех принятых решений, а также с указанием лиц, отказавшихся от заключения предложенных договоров.


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