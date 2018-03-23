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В России «затонула» программа строительства военно-морского флота

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  • 23.03.2018, 13:55
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Слабость экономики отражается на российском морском вооружении.

Слабость российской судостроительной, судоремонтной и машиностроительной базы привела к провалу программы строительства военно-морского флота РФ. Фактический ввод в строй новых кораблей основных боевых классов в рамках госпрограмме вооружений до 2020 года, равно как и их ремонт, не соответствуют заявленным планам, сообщается в журнале Центра анализа стратегий и технологий "Экспорт вооружений", передает finanz.ru.

После введения в 2014 году санкций крупные надводные корабли лишились двигателей, так как газотурбинные производились на Украине, а дизельные для ряда проектов - в Германии, пишет автор статьи Максим Шеповаленко. Он не видит оснований ожидать за остающиеся два года серьезного улучшения ситуации. При этом флот наряду с ВВС (ныне - ВКС) был в числе финансовых приоритетов ГПВ-2020: на него планировалось выделить 5 трлн из общей суммы в 19 трлн рублей, и на строительство новых кораблей планировалось выделить 47% от этой суммы, пишут "Ведомости".

Источник, близкий к руководству Минобороны, утверждает, что производство газотурбинных двигателей налажено на рыбинском "Сатурне", и проблема будет окончательно решена к 2020 году. Предполагается, что, часть дизельных заменяются на китайские, хоть их качество и ниже.

Оптимизм внушают лишь быстрые темпы строительства подлодок проекта 06360 и малых ракетных кораблей (называемых на Западе корветами) проектов 21631 ("Буян") и 22800 "Каракурт". Их строят завод "Пелла" и Зеленодольский судостроительный завод, неподконтрольные Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Тема отставания в кораблестроении в последний раз публично затрагивалась министром Сергеем Шойгу в начале прошлого февраля. По словам источника на одном из предприятий ОСК, после отработки головных образцов серийное строительство идет быстрее и строительство лодок проекта 06360 на "Адмиралтейских верфях" тому пример. Можно ожидать, что так же произойдет и с серийными атомными подлодками на "Севмаше".

По мнению Шеповаленко, ситуация с выполнением госпрограммы вооружений значительно лучше в ВВС и РВСН. Он полагает, что в новой ГПВ-2027 Сухопутные войска, бывшие в прежней программе "пасынком", станут приоритетом. Новая программа в их отношении лучше сбалансирована, указывает редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.


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