На юге Франции в супермаркете захватили заложников 1 23.03.2018, 14:49

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ФОТО: REUTERS/BENOIT TESSIER

Захвативший заложников в городе Треб назвал себя членом группировки ИГ.

Неизвестный перед захватом заложников открыл огонь. О жертвах и пострадавших пока ничего не известно, сообщил источник AFP. Очевидец рассказал, что мужчина выкрикивал «Аллаху акбар», входя в супермаркет, пишет RFI.

Кроме того, сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в городе Каркасон в нескольких километрах от места захвата заложников. Стрелявший скрылся.

По данным Reuters, неизвестный открыл огонь по сотрудникам полиции в Каркасоне из автомобиля перед тем как скрыться в супермаркете и захватить там заложников.

Источник Reuters сообщил, что в заложниках у него восемь человек. На месте находятся подразделения спецназа Raid и BRI.