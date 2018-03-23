На юге Франции в супермаркете захватили заложников

На юге Франции в супермаркете захватили заложников1
- 23.03.2018, 14:49
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Захвативший заложников в городе Треб назвал себя членом группировки ИГ.
Неизвестный перед захватом заложников открыл огонь. О жертвах и пострадавших пока ничего не известно, сообщил источник AFP. Очевидец рассказал, что мужчина выкрикивал «Аллаху акбар», входя в супермаркет, пишет RFI.
Кроме того, сотрудник полиции получил огнестрельное ранение в городе Каркасон в нескольких километрах от места захвата заложников. Стрелявший скрылся.
По данным Reuters, неизвестный открыл огонь по сотрудникам полиции в Каркасоне из автомобиля перед тем как скрыться в супермаркете и захватить там заложников.
Источник Reuters сообщил, что в заложниках у него восемь человек. На месте находятся подразделения спецназа Raid и BRI.